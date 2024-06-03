Руд Гуллит считает, что Де Йонг не сможет стать ключевым игроком сборной. Френки ответил на слова легенды

Руд Гуллит высказался о лидерах нынешней сборной Нидерландов:

«У нас есть хорошие игроки в полузащите, но нам не хватает ключевых футболистов, способных сыграть решающую роль, таких, как Тони Кроос. Мы всегда отмечаем Френки де Йонга, и мне не нравится это говорить, но на основании чего мы это делаем? Мы едва видели его на чемпионате мира в Катаре».

Френки дипломатично ответил на слова Гуллита:

«Каждый может иметь свое мнение и высказывать его, независимо от того, согласен я с ним или нет. Лично мне кажется, я довольно решителен в своей игре. Некоторые этого просто не замечают. Люди часто думают лишь о голах и ассистах, но это не все, что есть в футболе. Иногда вам не удается сыграть решающую роль. Или это получается, но из-за того, что команда не выигрывает, этого просто не заметно. Это также в какой-то степени зависит от команды и ее игры.

У меня есть своя роль в команде, как и у других игроков. Это не значит, что я постоянно диктую игру, отбираю мячи, отдаю ассисты и забиваю голы. Конечно, сейчас я немного утрирую, но такого игрока никогда не было. Я всегда вовлечен в игру, а это тоже часть того, чтобы быть решающим футболистом. Тони Кроос сейчас уходит на пенсию, он отличный игрок, но разве у него так много голов и ассистов?»

Возможно, Френки и Тони встретятся на грядущем чемпионате Европы. И немец, и голландец попали в заявки своих сборных на турнир.

Что думаете о небольшой полемике Гуллита и Де Йонга?