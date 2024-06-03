Хави хотел избавиться от Канселу этим летом. Как на будущее Жоау в «Барсе» повлияло назначение Флика?
Еще до официального назначения Флика в «Барсу» испанское издание Diario Sport сообщало, что немецкий специалист не собирается оставлять в команде Феликса и Канселу.
А вот по свежей информации Флориана Плеттенберга, Ханс-Дитер рассчитывает на одного из Жоау:
«Барселона» пытается найти решение по Жоау Канселу! Ханси Флик хотел бы, чтобы он остался в «Барсе»!
Есть идеи по поводу продления аренды. Запланированы дополнительные переговоры. Контракт игрока с «Ман Сити» действует до 2027 года».
Аренда Канселу в «блаугране» официально заканчивается 30 июня. Затем игроку придется вернуться в «Манчестер Сити», если клубы не договорятся.
По данным ESPN, Хави хотел избавиться от Канселу, Феликса, Левандовского и Роке. Эрнандес планировал летом провести перестройку атаки «Барселоны». Выходит, увольнение каталонца повысило шансы Канселу на продолжение карьеры в «блаугране».
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