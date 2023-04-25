🎥 «Оставь этих идиотов в Париже»: фанаты «Барселоны» ярко проводили Месси в столицу Франции
Гальтье дал игрокам «ПСЖ» три выходных после победы команды над «Анжером». Месси воспользовался возможностью и рванул в Барселону, где среди прочего встретился с бывшими одноклубниками.
Лео провел в Каталонии четыре дня, но каникулы быстро закончились, пришло время возвращаться в Париж.
Фанаты «блауграны» не хотели отпускать нападающего. В аэропорту болельщики окружили аргентинца.
Особо настойчивые поклонники игрока проникли в терминал и кричали Месси вслед:
«Оставь этих идиотов в Париже».
«Возвращайся домой, оставь этих болванов».
Судя по лицу аргентинца, послание фанатов он услышал.
Где Лео продолжит карьеру, пока наверняка сказать нельзя. Но одно известно точно: в Барселоне его любят намного больше, чем в Париже.
Все это из-за маленького роста и комплексов, не дает покоя Месси что Роналду божил 20 лет по всему миру и стал Топом 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах, а также лучшим бомбардиром в истории сборных, ЛЧ и всего футбола.
Но главное что рвет наглухо Месси это плей-офф ЛЧ с 1/4:
Роналду 47 голов
Балласт 18.
Все это будет его коробить и его фанатов до конца жизни, тепличный растений думал что как Рон покорит АПЛ, Ла лигу и Серию А ( 124Г+П в 134 играх ), но решил начать с фермер лиги и там знатно обделался. Теперь он всеми остатками пешеходных пенальти-сил жаждет вернуться в теплицу барсу и надеяться на пенки в ЛЧ чтобы хоть как-то сгладить этот жесточайший доминирующий отрыв в 47 > 18 в плей-офф.
Но нет, балласт, тебе еще 4 жизней не хватит чтобы догнать Короля и врятли вообще кому-то удаться в совокупности как Рон стать лучшим везде с 5 ЛЧ в 2 клубах, чемпионством и ТОПом сильнейших 3 чемпионатов и лучшим в истории бомбардиром сборных, ЛЧ и всея футбола.
Это невозможно. Для этого нужно мастерски играть 20 лет без травм и не быть ограниченным как месси).
И это прекрасно. Радуйтесь что живете в эпоху Короля футбола - Криштиану Роналду!