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🎥 «Оставь этих идиотов в Париже»: фанаты «Барселоны» ярко проводили Месси в столицу Франции

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Гальтье дал игрокам «ПСЖ» три выходных после победы команды над «Анжером». Месси воспользовался возможностью и рванул в Барселону, где среди прочего встретился с бывшими одноклубниками.

Лео провел в Каталонии четыре дня, но каникулы быстро закончились, пришло время возвращаться в Париж.

Фанаты «блауграны» не хотели отпускать нападающего. В аэропорту болельщики окружили аргентинца.

Особо настойчивые поклонники игрока проникли в терминал и кричали Месси вслед:

«Оставь этих идиотов в Париже».

«Возвращайся домой, оставь этих болванов».

Судя по лицу аргентинца, послание фанатов он услышал.

Возможно, это селфи (один или несколько человек и борода)

Где Лео продолжит карьеру, пока наверняка сказать нельзя. Но одно известно точно: в Барселоне его любят намного больше, чем в Париже.

2 комментария

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M'bappe say's hello!
Они просто ураган!
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leeexxxxtml
Фанаты хоббитса такие же закомплексованные как и сам их кумир. Никогда с Роналду так не говорили и сам Рон никогда не обзывал соперников, только критиковал их за их трусливую игру. Хоббит же знатно натяфкал на всю сборную Голландию, назвал тренера инвалидом и козлом а всем остальным игрокам чтобы валили отсюда с глаз долой.

Все это из-за маленького роста и комплексов, не дает покоя Месси что Роналду божил 20 лет по всему миру и стал Топом 3 сильнейших чемпионатов с 5 ЛЧ в 2 клубах, а также лучшим бомбардиром в истории сборных, ЛЧ и всего футбола.
Но главное что рвет наглухо Месси это плей-офф ЛЧ с 1/4:
Роналду 47 голов
Балласт 18.
Все это будет его коробить и его фанатов до конца жизни, тепличный растений думал что как Рон покорит АПЛ, Ла лигу и Серию А ( 124Г+П в 134 играх ), но решил начать с фермер лиги и там знатно обделался. Теперь он всеми остатками пешеходных пенальти-сил жаждет вернуться в теплицу барсу и надеяться на пенки в ЛЧ чтобы хоть как-то сгладить этот жесточайший доминирующий отрыв в 47 > 18 в плей-офф.

Но нет, балласт, тебе еще 4 жизней не хватит чтобы догнать Короля и врятли вообще кому-то удаться в совокупности как Рон стать лучшим везде с 5 ЛЧ в 2 клубах, чемпионством и ТОПом сильнейших 3 чемпионатов и лучшим в истории бомбардиром сборных, ЛЧ и всея футбола.
Это невозможно. Для этого нужно мастерски играть 20 лет без травм и не быть ограниченным как месси).
И это прекрасно. Радуйтесь что живете в эпоху Короля футбола - Криштиану Роналду!
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