Гальтье дал игрокам «ПСЖ» три выходных после победы команды над «Анжером». Месси воспользовался возможностью и рванул в Барселону, где среди прочего встретился с бывшими одноклубниками.

Лео провел в Каталонии четыре дня, но каникулы быстро закончились, пришло время возвращаться в Париж.

Фанаты «блауграны» не хотели отпускать нападающего. В аэропорту болельщики окружили аргентинца.

Особо настойчивые поклонники игрока проникли в терминал и кричали Месси вслед:

«Оставь этих идиотов в Париже».

«Возвращайся домой, оставь этих болванов».

Судя по лицу аргентинца, послание фанатов он услышал.

Где Лео продолжит карьеру, пока наверняка сказать нельзя. Но одно известно точно: в Барселоне его любят намного больше, чем в Париже.