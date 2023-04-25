Подготовка к переезду обратно в Каталонию идет полным ходом.

Как мы уже заранее сообщали, в понедельник вечером Лео Месси поужинал со своим личным помощником Пепе Костой и бывшими товарищами по команде Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Инсайдер Жерар Ромеро у себя в твиттере утверждает, что за ужином обсуждалось будущее ветеранов и теперь ситуация такова:

1. Бускетс почти наверняка подпишет новый контракт с «Барсой» в случае возвращения Лео.

2. Будущее Альбы в составе «сине-гранатовых» еще под вопросом.

Первое, вероятно, означает, что Месси уже решил вернуться в «Барселону» этим летом — решение Бускетса сильно зависит от аргентинца.

Что касается Альбы, ранее сообщалось, что «Барселона» рассмотрит возможность его ухода из-за его высокой зарплаты, которая не соответствует его нынешней роли в команде, но возвращение Лео может заставить защитника пойти на уступки в вопросе снижения зарплаты.