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Подробности трехчасового ужина Месси с двумя ветеранами клуба: их будущее зависит от возвращения Лео🔥🔥🔥

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Футбол Футбол

Подготовка к переезду обратно в Каталонию идет полным ходом.

Как мы уже заранее сообщали, в понедельник вечером Лео Месси поужинал со своим личным помощником Пепе Костой и бывшими товарищами по команде Серджи Бускетсом и Жорди Альбой.

Инсайдер Жерар Ромеро у себя в твиттере утверждает, что за ужином обсуждалось будущее ветеранов и теперь ситуация такова:

1. Бускетс почти наверняка подпишет новый контракт с «Барсой» в случае возвращения Лео.

2. Будущее Альбы в составе «сине-гранатовых» еще под вопросом.

Первое, вероятно, означает, что Месси уже решил вернуться в «Барселону» этим летом — решение Бускетса сильно зависит от аргентинца.

Что касается Альбы, ранее сообщалось, что «Барселона» рассмотрит возможность его ухода из-за его высокой зарплаты, которая не соответствует его нынешней роли  в команде, но возвращение Лео может заставить защитника пойти на уступки в вопросе снижения зарплаты.

6 комментариев

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Игорь Климов
Пока не увижу Лео Месси в футболке Барселоны на футбольном поле, не буду верить всем домыслам.
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Shahin Efendiyev
Месси Жерару Ромеро: "Эй Жерар, ты уже зае*@л, потерпи чуток су**н ты сын" :)
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Kaloyan Yalamov
Серхио нужен, Альба тоже имеет свое место в команде, но на втором плане и при сильно сниженной зарплате уже, время такое. А Лео это Лео, и Лео это Барса, но Барса уже может и без Лео. Но завершить этот путь надо будет вместе по новому. Надеюсь вернется домой на пару сезонов как игрок и поборется еще за трофеи с будущей основы команды.
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Lazizbek Gulyamov
Даже не вериться что из прошлого состава остался только Бускетс и Альба. Эх были времена....
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Геннадий Тимченко
Пепе Коста был, а почему Диего не пришёл ❓
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stroozh
Сейчас он уговорит их подписать контракты с понижением зарплаты, а сам не перейдет, будет гениальная многоходовочка и очередной рычаг))
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