«Появится немецкая дисциплина». Кристенсен о Ханси Флике в «Барселоне»

Центральный защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен находится в расположении сборной Дании, где готовится к старту чемпионата Европы. 28-летний футболист прокомментировал уход Хави и появление Ханси Флика в «Барселоне».

«Я слышал только хорошее о Флике. Скорее всего ситуация в команде немного изменится, появится немецкая дисциплина…Я хотел, чтобы он пришел, но пока еще мы не общались».

«Может быть со стороны кажется, что в клубе хаос, но внутри руководство с нами открыто – нам рассказывали обо всем, что происходит. Конечно, ситуации были необычными, но никакого хаоса, потому что мы всегда знали истинное положение дел»,- добавил Кристенсен.