Ямаль и Кубарси снялись в рекламе Adidas. Съемки прошли в школе, третьим «актером» стал Вилья

Дневник на стол!

Два вундеркинда «Барселоны» Ламин Ямаль и Пау Кубарси готовятся дебютировать за сборную Испании на крупном турнире − Евро-2024. Их объединяет не только впечатляющий талант, но и юный возраст − оба все еще не закончили школу.

Именно последний факт в рекламном видео обыграл технический спонсор Испании Adidas. Кстати, Кубарси и Ямаль еще в Ла Масии жили в одной комнате, что явно добавляет им взаимопонимания на поле и вне его.

Действие ролика развивается в школе. Ламин и Пау начинают финтить в коридорах учебного заведения, что очень не нравится директору − легенде испанского футбола Давиду Вилье.

«Пау и Ламин, в мой кабинет», − говорит экс-форвард. Там он напоминает, что дуэт ждет игра на предстоящем Евро и Олимпийских играх. «Однако речь идет о том, чтобы поехать и получить удовольствие», − заключает Вилья-директор.

Недавно в интервью AS Ламин Ямаль рассказал, что поехав в Германию со сборной, он взял домашку с собой: «Я привез свое домашнее задание, потому что получаю обязательное среднее образование, у меня онлайн-занятия, я хорошо учусь. Надеюсь, учитель не будет меня валить [на экзамене]».

Клуб настаивает на том, чтобы молодой испанец получил хотя бы среднее образование.