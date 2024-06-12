Фермина попросили дать совет Ямалю. Тот мудро ответил

В прошлом сезоне Фермин Лопес, Ламин Ямаль и Пау Кубарсип показали серьезный прогресс в основе «Барселоны». Но главной звездой безусловно стал Ямаль.

В преддверии Евро-2024 Фермин отметил зрелость Ламина и дал ему важный совет:

«Ламин Ямаль еще ребенок, но он очень взрослый для своего возраста.

Есть ли у меня совет? Я не ветеран, но постарайся сохранять спокойствие. Наслаждаться этим. В этом возрасте он может играть, не думая о других вещах. На него не должно оказываться никакого давления. Ему не нужно много советов!»