«Барселона» все-таки осталась с Nike - представлены домашний и гостевой комплекты формы на следующий сезон

Союзу больше 25 лет.

С начала прошлого года ходили многочисленные слухи о том, что «Барселона» недовольна контрактом с Nike и готова сменить технического спонсора. Сначала речь шла о Puma, затем каталонские боссы заговорили о собственном бренде.

В итоге «сине-гранатовые» выбили улучшенные условия, при котором они получат 100 миллионов евро за новое соглашение, а также по 120 млн евро за каждый сезон.

Напомним, что сотрудничество клуба и экипировщика началось с 1998 года. Тогда для клуба выпустили легендарную форму, посвященную 100-летию «Барселоны».

А в следующем сезоне каталонцы будут играть вот в таких футболках.