FC BARCELONA
Блог

📸 Фанаты «Барселоны» в ярости. Они уверены, что в матче против «Жироны» «блауграну» лишили гола

Рональд Араухо Рональд Араухо
Клубы Клубы
Барселона Барселона
Футбол Футбол

В 28-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает в гостях «Жирону».

Первый тайм выдался слишком оживленным, это ясно видно по поведению зрителей матча.

На 37-й минуте встречи весь «Камп Ноу» вскочил на ноги, увидев мяч в воротах «Жироны».

Араухо нанес удар головой, но Гассанига, казалось, вовремя среагировал. Мяч не успел целиком пересечь проекцию линии ворот.

 Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотом эпизода:

Однако поклонники «Барсы» убеждены в том, что мяч линию пересек, а значит, «блаугране» должны были засчитать гол.

Болельщики делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Вы ожидали чего-то другого от Лаоса? Какой же позор».

💭 «А потом будут говорить, что «Барселона» покупает судей».

💭 «Черт! Теперь все узнают, что «Барса» платит арбитрам, чтобы они принимали решения в пользу соперников. Ведь так «Барсе» интереснее играть в этой лиге».

💭 «Друзья, предлагаю скинуться и купить очки всем судьям Ла Лиги, что думаете?»

💭 «Лаос судит по каким-то другим правилам? Какого черта это не гол?»

А что думаете вы: Лаос принял верное решение или арбитру стоило засчитать этот гол? Делитесь мнением в комментах!

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Futbol2710
Ну часть мяча перекрывает штанга,отсюда вывод,что нет гола,а так у судьи в Испании должны быть часы,которые показывают взятие ворот
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
белошип
Что за плач кабинетных?
Не было там гола,или туристы банкрота хотят чтобы им дарили голы так-же,как и трофеи?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maksim1302
Как по мне, так мяч пересек линию
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Raul14
Все должны знать что ЛаЛига по технологии опережает всех остальных лиг. Там мяч не полностью пересёк линию. А типичные гллрята фк спотифай Нэгрейра этого не поймут))
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий