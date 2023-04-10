📸 Фанаты «Барселоны» в ярости. Они уверены, что в матче против «Жироны» «блауграну» лишили гола
В 28-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает в гостях «Жирону».
Первый тайм выдался слишком оживленным, это ясно видно по поведению зрителей матча.
На 37-й минуте встречи весь «Камп Ноу» вскочил на ноги, увидев мяч в воротах «Жироны».
Араухо нанес удар головой, но Гассанига, казалось, вовремя среагировал. Мяч не успел целиком пересечь проекцию линии ворот.
Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотом эпизода:
Однако поклонники «Барсы» убеждены в том, что мяч линию пересек, а значит, «блаугране» должны были засчитать гол.
Болельщики делятся эмоциями в соцсетях:
💭 «Вы ожидали чего-то другого от Лаоса? Какой же позор».
💭 «А потом будут говорить, что «Барселона» покупает судей».
💭 «Черт! Теперь все узнают, что «Барса» платит арбитрам, чтобы они принимали решения в пользу соперников. Ведь так «Барсе» интереснее играть в этой лиге».
💭 «Друзья, предлагаю скинуться и купить очки всем судьям Ла Лиги, что думаете?»
💭 «Лаос судит по каким-то другим правилам? Какого черта это не гол?»
А что думаете вы: Лаос принял верное решение или арбитру стоило засчитать этот гол? Делитесь мнением в комментах!
Не было там гола,или туристы банкрота хотят чтобы им дарили голы так-же,как и трофеи?)