В 28-м туре Ла Лиги «Барселона» принимает в гостях «Жирону».

Первый тайм выдался слишком оживленным, это ясно видно по поведению зрителей матча.

На 37-й минуте встречи весь «Камп Ноу» вскочил на ноги, увидев мяч в воротах «Жироны».

Араухо нанес удар головой, но Гассанига, казалось, вовремя среагировал. Мяч не успел целиком пересечь проекцию линии ворот.

Во избежание нарушения авторских прав делимся скриншотом эпизода:

Однако поклонники «Барсы» убеждены в том, что мяч линию пересек, а значит, «блаугране» должны были засчитать гол.

Болельщики делятся эмоциями в соцсетях:

💭 «Вы ожидали чего-то другого от Лаоса? Какой же позор».

💭 «А потом будут говорить, что «Барселона» покупает судей».

💭 «Черт! Теперь все узнают, что «Барса» платит арбитрам, чтобы они принимали решения в пользу соперников. Ведь так «Барсе» интереснее играть в этой лиге».

💭 «Друзья, предлагаю скинуться и купить очки всем судьям Ла Лиги, что думаете?»

💭 «Лаос судит по каким-то другим правилам? Какого черта это не гол?»

А что думаете вы: Лаос принял верное решение или арбитру стоило засчитать этот гол? Делитесь мнением в комментах!