📸 Хави заменил Рафинью в концовке матча против «МЮ». Игрок был очень расстроен
Рафинья был одним из лучших игроков «Барселоны» в матче против «Манчестер Юнайтед». На счету бразильца – гол и ассист.
Но на 83-й минуте встречи Хави решил вместо Рафиньи выпустить на поле Феррана Торреса. Бразильца решение тренера очень расстроило. В трансляцию попала его реакция на замену.
На скамейке запасных настроение игрока лучше не стало.
Хави прокомментировал поведение Рафиньи и объяснил, почему решил сделать замену:
«Я понимаю разочарование Рафиньи, я тоже злился, когда меня убирали с поля. Он извинился за свою реакцию, но в этом не было необходимости, мне понравилось его желание играть. Я сделал замену на благо команды и не хотел никому навредить. А для человека нормально злиться».
Хорошо, что между игроком и тренером нет никаких обид.
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