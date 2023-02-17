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📸 Хави заменил Рафинью в концовке матча против «МЮ». Игрок был очень расстроен

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Рафинья был одним из лучших игроков «Барселоны» в матче против «Манчестер Юнайтед». На счету бразильца – гол и ассист.

Но на 83-й минуте встречи Хави решил вместо Рафиньи выпустить на поле Феррана Торреса. Бразильца решение тренера очень расстроило. В трансляцию попала его реакция на замену.

На скамейке запасных настроение игрока лучше не стало.

Хави прокомментировал поведение Рафиньи и объяснил, почему решил сделать замену:

«Я понимаю разочарование Рафиньи, я тоже злился, когда меня убирали с поля. Он извинился за свою реакцию, но в этом не было необходимости, мне понравилось его желание играть. Я сделал замену на благо команды и не хотел никому навредить. А для человека нормально злиться».

Хорошо, что между игроком и тренером нет никаких обид.

1 комментарий

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svaz
как оценить его игру? вроде гол забил, а в случае второго гола МЮ откровенно накосячил, Реш его как ребенка раздел. правая нога для ходьбы, все навесы очень слабые, местами сверкает. но зачастую теряет мячи.
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