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Рафинья – лучший, Кунде и Роберто – худшие: оценки игроков «Барселоны» за матч против «МЮ»

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«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» устроили классную битву в первом матче Лиги Европы.

Игра получилась очень напряженной, но настоящий пожар начался во второй половине встречи. Уже на 50-й минуте Маркос Алонсо в классном прыжке головой отправил мяч в ворота Де Хеа.

Рэшфорд, который в 2023 году забивает почти в каждом матче, решил подпортить настроение фанатам «блауграны». На 52-й минуте Маркус убежал от Алонсо, добрался до ворот соперника и с острого угла отправил мяч в сетку. Тер Стеген мог спасать, но, кажется, оставил все сейвы в первом тайме.

«МЮ» вышел вперед через шесть минут, «дьяволам» помог Кунде, который срезал мяч в собственные ворота. Рэшфорд обыграл Рафинью и прострелил во вратарскую, где Фернандеш коснулся мяча пяткой. Снаряд попал в Жюля и залетел в ворота Тер Стегена.

Кунде реабилитировался на 76-й минуте. Рафинья получил передачу от француза и отправил мяч в штрафную на Левандовского. Но передача превратилась в гол! Роберт мяча так и не коснулся, автором гола стал Рафинья.

Итоговый счет – 2:2. Все решится через неделю в Манчестере.

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «МЮ»

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7 комментариев

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прощай Роналду
Ответ Madhamish
Араухо отправляли на фланг под Рэшфорда! Так же как он выходил спецом на фланг под Винисиуса. Поэтому центр были Алонсо и Кунде.
Поэтому Рэшфорд играл на другом фланге🤣
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прощай Роналду
Ответ василий иванов
Кунде еще в первом тайме пытался организовать гол, но МЮ простил, а вот во втором жестко проспал линию офсайда при первом голе и добил неудачный матч вторым голом в свои! лишь бы не поплыл парень!
Не поплывет, если поставить на фланг а Араухо в центр и дать задачу будить его лещами
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инна витенберг
Вот это номер Рафинья лучший. А кто считал его не точные передачи или хоть одна обводка была. Рафинья на поле жди беды. Это черный талисман барсы . Смотрите следующий матч и вспомните эти слова.
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Madhamish
тен Хаг просто сделал Хави как младенца.
Как не умели выходить из под прессинга, так и не умеют. Только вот МЮ не Эспаньол и не Сельта с Хетафе. Они лучше реализуют.
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Madhamish
Ответ TAGAY
Хави Хави... замены ротации нет.. замены делает в конце матча и не тех кому нужен отдых или кто устал убирает всех менее любимых... смысл делать ротации в защите в таком важном матче?! Какой Альба?! Алонсо?! Араухо с Крисом вполне прилично взаимодействует пусть играют там же! В итоге в центре еще вообще не сыгравшие вместе Кунде с Алонсо...и бедный Марк.. На ЛЧ все защитники были сломаны, а на ЛЕ полузащита.. на ответку Френки и Кессиэ только остаются.. еще можно вызвать Роберто и Пабло но те за пол года 1-2 матча полностью не сыграли.. а из напов снова Фати и Ферран подошли не в форме, без игровой практики.. из за отсутствие ротации чудит Хави в еврокубках!
Араухо отправляли на фланг под Рэшфорда! Так же как он выходил спецом на фланг под Винисиуса.
Поэтому центр были Алонсо и Кунде.
+1
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+1
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TAGAY
Хави Хави... замены ротации нет.. замены делает в конце матча и не тех кому нужен отдых или кто устал убирает всех менее любимых...
смысл делать ротации в защите в таком важном матче?! Какой Альба?! Алонсо?! Араухо с Крисом вполне прилично взаимодействует пусть играют там же! В итоге в центре еще вообще не сыгравшие вместе Кунде с Алонсо...и бедный Марк..
На ЛЧ все защитники были сломаны, а на ЛЕ полузащита.. на ответку Френки и Кессиэ только остаются.. еще можно вызвать Роберто и Пабло но те за пол года 1-2 матча полностью не сыграли.. а из напов снова Фати и Ферран подошли не в форме, без игровой практики.. из за отсутствие ротации
чудит Хави в еврокубках!
+3
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+3
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василий иванов
Кунде еще в первом тайме пытался организовать гол, но МЮ простил, а вот во втором жестко проспал линию офсайда при первом голе и добил неудачный матч вторым голом в свои! лишь бы не поплыл парень!
+3
0
+3
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