Рафинья – лучший, Кунде и Роберто – худшие: оценки игроков «Барселоны» за матч против «МЮ»

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» устроили классную битву в первом матче Лиги Европы.

Игра получилась очень напряженной, но настоящий пожар начался во второй половине встречи. Уже на 50-й минуте Маркос Алонсо в классном прыжке головой отправил мяч в ворота Де Хеа.

Рэшфорд, который в 2023 году забивает почти в каждом матче, решил подпортить настроение фанатам «блауграны». На 52-й минуте Маркус убежал от Алонсо, добрался до ворот соперника и с острого угла отправил мяч в сетку. Тер Стеген мог спасать, но, кажется, оставил все сейвы в первом тайме.

«МЮ» вышел вперед через шесть минут, «дьяволам» помог Кунде, который срезал мяч в собственные ворота. Рэшфорд обыграл Рафинью и прострелил во вратарскую, где Фернандеш коснулся мяча пяткой. Снаряд попал в Жюля и залетел в ворота Тер Стегена.

Кунде реабилитировался на 76-й минуте. Рафинья получил передачу от француза и отправил мяч в штрафную на Левандовского. Но передача превратилась в гол! Роберт мяча так и не коснулся, автором гола стал Рафинья.

Итоговый счет – 2:2. Все решится через неделю в Манчестере.

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «МЮ»

Футболисты основы

Игроки замены

Смотрели игру? Какие эмоции остались после матча?