Рафинья – лучший, Кунде и Роберто – худшие: оценки игроков «Барселоны» за матч против «МЮ»
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» устроили классную битву в первом матче Лиги Европы.
Игра получилась очень напряженной, но настоящий пожар начался во второй половине встречи. Уже на 50-й минуте Маркос Алонсо в классном прыжке головой отправил мяч в ворота Де Хеа.
Рэшфорд, который в 2023 году забивает почти в каждом матче, решил подпортить настроение фанатам «блауграны». На 52-й минуте Маркус убежал от Алонсо, добрался до ворот соперника и с острого угла отправил мяч в сетку. Тер Стеген мог спасать, но, кажется, оставил все сейвы в первом тайме.
«МЮ» вышел вперед через шесть минут, «дьяволам» помог Кунде, который срезал мяч в собственные ворота. Рэшфорд обыграл Рафинью и прострелил во вратарскую, где Фернандеш коснулся мяча пяткой. Снаряд попал в Жюля и залетел в ворота Тер Стегена.
Кунде реабилитировался на 76-й минуте. Рафинья получил передачу от француза и отправил мяч в штрафную на Левандовского. Но передача превратилась в гол! Роберт мяча так и не коснулся, автором гола стал Рафинья.
Итоговый счет – 2:2. Все решится через неделю в Манчестере.
Оценки игроков «Барселоны» за матч против «МЮ»
Футболисты основы
Игроки замены
Смотрели игру? Какие эмоции остались после матча?
Как не умели выходить из под прессинга, так и не умеют. Только вот МЮ не Эспаньол и не Сельта с Хетафе. Они лучше реализуют.
Поэтому центр были Алонсо и Кунде.
смысл делать ротации в защите в таком важном матче?! Какой Альба?! Алонсо?! Араухо с Крисом вполне прилично взаимодействует пусть играют там же! В итоге в центре еще вообще не сыгравшие вместе Кунде с Алонсо...и бедный Марк..
На ЛЧ все защитники были сломаны, а на ЛЕ полузащита.. на ответку Френки и Кессиэ только остаются.. еще можно вызвать Роберто и Пабло но те за пол года 1-2 матча полностью не сыграли.. а из напов снова Фати и Ферран подошли не в форме, без игровой практики.. из за отсутствие ротации
чудит Хави в еврокубках!