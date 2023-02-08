Жоан Лапорта прокомментировал спорные заявления брата Лео Месси

«Заявления брата Месси не повлияют на отношения Лео и «Барселоны», - подтвердил Жоан Лапорта на прошедшей пресс-конференции.

«Мы гордимся Лео Месси, но сейчас они играет за «ПСЖ», а я не говорю о футболистах других клубов. Брат Месси извинился и хватит об этом», - добавил президент.

«Барселона» все еще изучает возможности вернуть Лионеля на «Камп Ноу». А брат легендарного футболиста недавно заявлял, что его семья не вернется в Барселону, а клуб стал известным только благодаря Лео. Позже Матиас Месси извинился за свои слова.