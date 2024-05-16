Без Араухо. Заявка «Барселоны» на матч с «Альмерией»

Сегодня каталонский клуб обнародовал заявку на предстоящий матч в рамках 36 тура Ла Лиги с «Альмерией». Во время встречи Хави не сможет рассчитывать на Рональда Араухо, также не сыграет юный Марк Касадо.

Араухо уже некоторое время беспокоят боли в правом колене, которые не позволили ему принять участие в матче с «Реал Сосьедад».

Илкай Гюндоган получил пятую желтую карточку в матче против «Реала Сосьедада» и поэтому не сможет сыграть сегодня вечером. Кроме того, из-за травм игру пропустят Гави, Френки де Йонг и Бальде.

Вот как выглядит заявка Хави на сегодняшний матч: