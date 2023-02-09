«Я просто шутил». Брат Месси принес извинения «Барселоне» после громких обвинений в адрес клуба и болельщиков

Брат Лео Месси пошел на попятную и извинился в социальных сетях за свои спорные высказывания о «Барселоне». Напомним, Матиас Месси ранее заявил, что до появления его брата, о каталонском клубе никто и не знал, а болельщиков «сине-гранатовых» назвал предателями.

Теперь Матиас решил взять свои слова обратно.

«Я просто шутил с сыном и друзьями. Как я могу думать подобное о таком легендарном клубе, как «Барселона», с такой историей. Этот клуб столько дал моей семье и Лео. Для нас Каталония – второй дом, это всем известно. Мне очень жаль, я хочу извиниться перед всеми, особенно перед болельщиками «Барселоны».

Очень странное заявление от брата Месси после еще более странных обвинений в адрес клуба, которые явно не были шуткой.