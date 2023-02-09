«Без Месси «Барселона» – ничто». Брат Лео наехал на клуб и фанатов: назвал предателями

«Хахаха, мы не собираемся возвращаться».

Мы уже привыкли к тому, что родственники (как правило сестры) яростно защищают Криштиану Роналду, но вот на публику ярко вышел Матиас Месси, старший брат Лионеля.

Он мощно – и внезапно – прошелся по «Барселоне» и ее фанатам. Послушаем.

Смотрите, что наговорил брат Месси. Тут дикие цитаты

Вот несколько дерзких цитат Матиаса со стрима на твиче.

О роли Лео в клубе: «Музей «Барселоны» – это музей Месси. «Барселона» стала известна благодаря Месси. Раньше о них никто не знал. Все знают «Реал», а «Барселона» без Месси – ничто. И вот как ему отплатили…

Моя мать однажды сказала мне: «Они собираются сделать с Лео то же самое, что сделали с Роналдиньо».

О фанатах, которые приняли уход Лео: «Люди [в Барселоне] не поддержали его. Они должны были выйти на акцию протеста или что-то в этом роде, заставить Лапорту уйти, а Месси – остаться. Испанцы – предатели. Я говорю это, потому что хочу, чтобы это прозвучало от нас».

О возможном возвращении Месси в «Барсу»: «У меня есть вырезка газеты Sport, в которой говорится: «Месси должен вернуться в Барселону».

Я сказал: «Хахахаха, мы не собираемся возвращаться в «Барселону» , а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту».

Сам Лео пока не комментирует ситуацию, но журналист Тони Хуанмарти подсветил реакцию его окружения: там подчеркивают, что слова Матиаса – только его личное мнение, у других людей, близких к Месси, может быть другая позиция.

«Барселона» очень удивлена. В клубе не хотят реагировать на слова Матиаса.

У Матиаса Месси криминальное прошлое – возможно, из-за из-за постоянного чувства вины перед Лео

В детстве Матиас тоже мечтал о футбольной карьере, но охладел к игре в подростковом возрасте, когда его отчислили из академии «Ньюэллс Олд Бойз». Матиас был непростым ребенком и тяжелым подростком. Вернувшись в Росарио, он трудно переживал переходный возраст. А после футбола так и не нашел себе занятие. Он не поступил в университет, хотя ему и необязательно было работать, поскольку Лео всегда помогал с деньгами.

Тем не менее в какой-то момент жизнь Матиаса стала налаживаться. Он женился на своей девушке Роксане Вальехос, спустя некоторое время у них родился сын, еще через два года – дочь. Матиас стал продавцом зелени, купил киоск. Лео не забывал о брате и поручил ему управление несколькими проектами империи Месси – тренажерным залом и мясным рестораном на набережной Росарио.

Правда, потом у Матиаса Месси дела пошли хуже. Он чувствовал вину перед Лео за то, что они с матерью уехали из Испании обратно в Росарио: «Когда я вернулся, а брат остался там, у меня было ощущение, что я бросил его». Матиас суеверен и считает, что приносит несчастья своему брату.

Он винил себя даже в травмах: в марте 2006-го в ответном матче ЛЧ против «Челси» Лео дернул заднюю поверхность бедра и выбыл на 15 недель. «В тот день я сидел не на своем обычном месте. Обычно я всегда сижу справа от Родриго, но в тот день сел слева. Это я виноват», – с тоской говорил Матиас.

Может быть, именно из-за постоянного чувства вины перед братом у Матиаса начались проблемы с законом. В 2008-м полиция задержала его за незаконное хранение оружия. Он ходил по улицам с револьвером на поясе, заряженным пятью патронами. Когда приехали полицейские, Матиас начал жаловаться, в протоколе задержания написано: «Матиас Месси винит себя в том, что его брат плохо сыграл и в том, что его отец болен». Папа Хорхе тогда проходил обследование, и Матиас по какой-то причине считал себя ответственным.

Ему уже несколько раз предъявляли уголовные обвинения, два раза это было связано с нападением на женщин. Другие – за уличные драки и дорожные происшествия. В ноябре 2017-го испанская AS рассказала: «Брат Месси задержан после того, как в его окровавленной лодке нашли пистолет».

Как Месси уходил из «Барсы»: был готов снизить зарплату на 50%, но клубу жутко мешал потолок зарплат от Ла Лиги

Лео хотел подписать пятилетний контракт с сокращением зарплаты на 50% – договорились еще в середине июля 2021-го, об этом писали все, от каталонской Sport.es до мадридской Marca. Но тут вмешались финансовые правила Ла Лиги.

Речь про потолок зарплат. В сезоне-2019/20 «Барсе» разрешались расходы вплоть до 671 млн евро, в постковидный-2020/21 – 347 млн, а дальше – радикальное падение до 150 млн, примерно на уровне «Вильярреала» или «Атлетика».

Это вынудило «Барселону» резко срезать траты на команду, а значит – надо было срочно избавляться от игроков с большими контрактами. Действовало особое правило 4/1: на каждые освобожденные 100 миллионов евро можно потратить 25 миллионов.

Лапорта не стал рисковать клубом и все-таки отпустил Лео – хотя президент «Барсы» рассчитывал, что Месси почти откажется от зарплаты. После этого аргентинец даже слегка обиделся на Жоана.

«Меня попросили снизить зарплату на 50%, и я без проблем сделал это. Мы были готовы помочь клубу еще больше. Я и моя семья хотели остаться в Барселоне. Никто не просил меня играть за клуб бесплатно. Мне кажется, что слова президента неуместны. Они причинили мне боль, ему не нужно было это говорить», – заявил Месси.

Сейчас с Лео обсуждают новый парижский контракт.

Фото: East News/Odd ANDERSEN / AFP; globallookpress.com/Marc Gonzalez Aloma/Keystone Press Agency; instagram.com/matu_messi10