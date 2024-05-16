Он остается. «Барселона» планирует продлить контракт с Серджи Роберто

Журналист Mundo Deportivo Габриэл Санс утверждает, что продление контракта с хавбеком «Барселоны» Серджи Роберто уже согласовано.

Капитан «Барсы», чей договор истекает в июне 2024 года, подпишет контракт на один сезон, без опции за сыгранные матчи, что позволит ему провести пятнадцатый сезон в команде.

Официальное подписание не будет немедленным и может быть отложено до финиша на втором месте или завершения трех оставшихся официальных матчей лиги, когда клуб начнет окончательно заниматься планированием. Каталонцы уже поговорили с Роберто, чтобы рассказать о сути переговоров.

В прошлом сезоне универсальный игрок скорректировал свою зарплату в соответствии с финансовым фэйр-плей, пойдя на заметное сокращение. Клуб предложит ему зарплату, аналогичную той, которую он получает сейчас. Игрок полностью пошел на встречу родной команде.