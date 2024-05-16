Хави объясняет, как «Барса» будет бороться с «Реалом» после перехода Мбаппе

Хави спросили о том, как «Барселона» будет конкурировать с «Реалом» в следующем сезоне в связи с предстоящим появлением в составе «сливочных» Килиана Мбаппе.

«Мы постараемся бороться», — заявил Хави журналистам. «Болельщики должны понять, что экономическая ситуация не имеет ничего общего с той, которая была 25 лет назад, когда тренер сказал, что я хочу этого и этого футболистов. Сегодня подобное невозможно. Наша ситуация отличается от других более привилегированных клубов».

«Но это не означает, что мы неконкурентоспособны или что мы не хотим бороться за титулы. Нам нужно время», - добавил тренер «Барсы».