«Я пытался!» Рафаэл Леау уговаривал игрока «Барсы» перейти в «Милан»

Фабрицио Романо взял интервью у Рафаэля Леау. Инсайдер спросил у португальца, приходилось ли ему уговаривать знакомого игрока присоединиться к его клубу.

Рафаэл признался, что испытывал свой агентский талант на Жоау Канселу:

«Могу сказать одно... В сборной я обсуждал это с Канселу, ведь он играл за «Интер». Он ответил: «Честно говоря, мне действительно нравится «Милан», это хороший клуб. Когда я играл против «Милана» на выезде, я чувствовал поддержку их фанатов, когда я был ребенком, мне действительно нравился этот клуб».

А я ему говорю: «Ну так переходи!» Но он сказал, что это сложно. Жоау тогда был в «Манчестер Сити» и сказал мне, что осуществить трансфер будет сложно. Но я пытался!»

«Тогда был идеальный момент для перехода. Наша новая эра в «Милане» связана с молодыми талантливыми игроками, а Канселу находится где-то посередине. Думаю, это был бы идеальный мэтч».

До «Милана» Жоау так и не добрался. Из «Ман Сити» Канселу отправился в аренду в «Баварию». Затем он вернулся в Манчестер, где надолго не задержался. «Горожане» вновь отдали защитника в аренду – на этот раз «Барсе».

Контракт португальца с «блауграной» истекает уже в июне. Пока его будущее в столице Каталонии выглядит неопределенным.

А вы бы хотели видеть Канселу в «Барсе»?