«Он уже стар»: Ривалдо считает, что «Барсе» пора прощаться с Левандовским

В интервью Diario Sport Ривалдо выразил свое мнение о том, что «Барселоне» пора попрощаться с Левандовским:

«Левандовски – отличный нападающий, но он уже стар, и это важный фактор. В мое время, когда игроку исполнялось 30 лет, клуб начинал рассматривать возможность его продажи, выставлял его на рынок».

«Сейчас клубы подписывают возрастных игроков, даже в 37-38 лет. Хотя Левандовски провел здесь всего два сезона, «Барсе» нужны титулы, а болельщики хотят видеть более сильную команду, чем та, что была в последние несколько лет», – добавил Ривалдо.

В августе Роберту исполнится 36 лет. В этом сезоне поляк провел за «блауграну» во всех турнирах 46 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 9 ассистов.

17 мячей Левандовски забил в Ла Лиге. Лучшим бомбардиром чемпионата остается Довбик, на счету которого 20 голов.

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