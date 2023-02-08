«Когда у тебя 12 новых игроков, то становится полегче». Куман об успехах «Барсы» при Хави
Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман оценил выступление команды в этом сезоне, отметив заслуги новичков.
«Барса» возглавляет турнирную таблицу в Ла Лиге, на 8 очков оторвавшись от ближайшего преследователя – «Мадрида», кроме того, команда Хави уже выиграла Суперкубок Испании.
«У «Барсы» все отлично. Я смотрел класико – они показали великолепный футбол, были очень хороши. Но да, когда у тебя 10-12 новы игроков, то становится полегче. Все зависит от качества твоей команды – в мое время состав был совсем другим», - заявил Куман YouTube каналу Andy van der Meijde.
Роналд Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020 по октябрь 2021 года. При голландском специалисте «сине-гранатовые» не смогли выиграть ни одного трофея. На посту главного тренера Кумана сменил Хави.
Ну а по поводу состава, то да, Хави в этом году получил существенное усиление. Но уже в прошлом году, когда он только пришел, уже в первых играх игра изменилась и в действиях футболистов на поле появился смысл. Точно не Рональду жаловать на отсутсвие идей на поле из-за отсутствия футболистов.
А вообще по именам у Хави команда слабее…
При Хави заиграли те, кто при Кумане не играли. Может и Коут бы заиграл
И по игре и по результату 2 разные команды!
Да,Хави купил несколько игроков, но у вас был Месси и вам тоже купили несколько игроков!
При Чави более слабая по составу команда, но лучше по игре.