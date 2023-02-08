«Когда у тебя 12 новых игроков, то становится полегче». Куман об успехах «Барсы» при Хави

Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман оценил выступление команды в этом сезоне, отметив заслуги новичков.

«Барса» возглавляет турнирную таблицу в Ла Лиге, на 8 очков оторвавшись от ближайшего преследователя – «Мадрида», кроме того, команда Хави уже выиграла Суперкубок Испании.

«У «Барсы» все отлично. Я смотрел класико – они показали великолепный футбол, были очень хороши. Но да, когда у тебя 10-12 новы игроков, то становится полегче. Все зависит от качества твоей команды – в мое время состав был совсем другим», - заявил Куман YouTube каналу Andy van der Meijde.

Роналд Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020 по октябрь 2021 года. При голландском специалисте «сине-гранатовые» не смогли выиграть ни одного трофея. На посту главного тренера Кумана сменил Хави.