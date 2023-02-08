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«Когда у тебя 12 новых игроков, то становится полегче». Куман об успехах «Барсы» при Хави

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Бывший главный тренер «Барселоны» Роналд Куман оценил выступление команды в этом сезоне, отметив заслуги новичков.

«Барса» возглавляет турнирную таблицу в Ла Лиге, на 8 очков оторвавшись от ближайшего преследователя – «Мадрида», кроме того, команда Хави уже выиграла Суперкубок Испании.

«У «Барсы» все отлично. Я смотрел класико – они показали великолепный футбол, были очень хороши. Но да, когда у тебя 10-12 новы игроков, то становится полегче. Все зависит от качества твоей команды – в мое время состав был совсем другим», - заявил Куман YouTube каналу Andy van der Meijde.

Роналд Куман возглавлял «Барселону» с августа 2020 по октябрь 2021 года. При голландском специалисте «сине-гранатовые» не смогли выиграть ни одного трофея. На посту главного тренера Кумана сменил Хави.

17 комментариев

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Falsegoalkeeper
Ответ barca1899messi
Видимо она ему не позволяет
Еще тренировки у него замечательные были со слов ушедших игроков
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Alexlagodny
А когда у тебя еще и мозги в рабочем состоянии, то вообще легко ))
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barca1899messi
Ответ KendrickistheKing!
О Кумане и его методах постановки игры хочется вообще не вспоминать. Я бы на его месте сидел и помалкивал насколько совесть позволяет.
Видимо она ему не позволяет
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KendrickistheKing!
О Кумане и его методах постановки игры хочется вообще не вспоминать. Я бы на его месте сидел и помалкивал насколько совесть позволяет.
+2
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Duha1967
Брат близнец Черчесова)))
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Pedri
Куман выиграл Кубок Испания в сезон 2020-2021!!!
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Маршал Ней
"При голландском специалисте «сине-гранатовые» не смогли выиграть ни одного трофея" - автор, те кубок уже не трофей? Или трофей, но его можно не учитывать?

Ну а по поводу состава, то да, Хави в этом году получил существенное усиление. Но уже в прошлом году, когда он только пришел, уже в первых играх игра изменилась и в действиях футболистов на поле появился смысл. Точно не Рональду жаловать на отсутсвие идей на поле из-за отсутствия футболистов.
+2
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& Co1366
Куман легендарный футболист, лучший бомбардир среди защитников. А как тренер - так себе, да ещё и как человек - не очень то.
+3
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+3
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Вячеслав Новиков
Куману лиш бы поныть
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Ramin Mamedov
Ответ Timati Beweers
Тренеришка он просто🤣 А вообще по именам у Хави команда слабее… При Хави заиграли те, кто при Кумане не играли. Может и Коут бы заиграл
Коутиньо был у Хави, но ушел через месяц-два в аренду
+3
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+3
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Timati Beweers
Как он активно следит за Хави🤣🤣 прям подсчитывает всё
+2
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+2
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Timati Beweers
Тренеришка он просто🤣
А вообще по именам у Хави команда слабее…
При Хави заиграли те, кто при Кумане не играли. Может и Коут бы заиграл
+2
-2
0
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Экселлент
Да перестаньте Рональд)
И по игре и по результату 2 разные команды!
Да,Хави купил несколько игроков, но у вас был Месси и вам тоже купили несколько игроков!
+17
0
+17
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TJ tigra
Удачи сборной Нидерландов. Она им теперь точно понадобится, с таким тренером. Куман не умеет признавать свои ошибки и промахи. Да и как тренер не очень. Чуть не загонял Педри, загонял Фати (так рано не стоило давать играть очень много, о чем многие и говорили).
+2
-1
+1
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Роман
При Кумане: Месси, Гризманн, Педри, Бускетс, Каутиньо, тер Штеген, Дембеле, Альба, Араухо, Френки де Йонг.
При Чави более слабая по составу команда, но лучше по игре.
+11
-4
+7
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Руслан Рыскулов
Кумана был 1 трофей кубок
+1
-1
0
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Роман
Так а Хави что легко? Два вылета в ЛЕ.
0
-3
-3
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