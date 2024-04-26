«Барселона» предлагает Кубарси гигантский контракт. Стали известны его подробности

«Барселона» решила сделать большую ставку на Пау Кубарси, предлагая ему большой контракт, который свяжет молодого парня с клубом до 2029 года.

Испанское издание Diario AS опубликовало подробности контракта Кубарси с «Барсой», согласно которому 17-летнему игроку предложат 4 млн евро в год, но этим дело не ограничивается.

Зарплата Кубарси не будет фиксированной. По данным издания, он заработает эту сумму только в следующем году. Зарплата защитника будет расти год от года, пока не достигнет 12 млн евро в последний. На тот момент испанцу будет 22 года.

Более того, «Барса» установит клаусулу на уровне €1 млрд. По желанию клуб может снизить ее до €500 млн.

Кубарси подпишет этот гигантский контракт в январе следующего года, когда ему исполнится 18 лет.

Юный защитник в этом сезоне стал откровением для «Барсы»: этот дерзкий подросток провел 15 матчей, в которых не допустил ни одной ошибки. Этого оказалось достаточно, чтобы он получил первый вызов в сборную Испании.