Клуб Ла Лиги интересуется Серджи Роберто

К Серджи Роберто проявляют интерес испанские клубы. Контакт капитана с «Барселоной» заканчивается в конце этого сезона, но Роберто прекрасно показал себя под руководством Хави, и, с учетом того, что тренер остается, то и шансы футболиста остаться в столице Каталонии тоже увеличились.

Тем не менее, Серджи Роберто продолжают поступать предложения от клубов Ла лиги. Так капитан «Барсы» заинтересовал «Жирону» - в клубе готовы подписать его, как свободного агента, сообщает Mundo Deportivo.

Сам футболист ждет результатов переговоров своего агента с Деку – каталонский клуб хочет сохранить своего капитана, хотя и не на долгий срок. «Барселона» предложит Серджи контракт на год с сохранением текущей зарплаты.

В «Жироне» же готовы предложить футболисту несколько лет и, соответственно, более высокий доход. Команда Мичела стала сенсацией в этом сезоне в Ла Лиге, поэтому в следующем будет играть в Лиге чемпионов, что также важно для Роберто.