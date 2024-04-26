Марк Гиу хочет закрепиться в «Барсе». 18-летний игрок верит, что сможет составить конкуренцию Роке

Марк Гиу тверд в своем намерении остаться в «Барселоне» и бороться за место в основе команды, передает Тони Хуанмарти из Sport.

Молодой нападающий получает заманчивые предложения от других клубов. Вариант с арендой игрока исключать нельзя, но все же Гиу рассчитывает остаться с «блауграной».

Как пишет Хуанмарти, агенты Марка уже некоторое время работают с «Барсой» над продлением контракта своего клиента. Соглашение нападающего с каталонцами рассчитано до 2025 года. Желание Гиу всегда было четким: он хочет выступать за первую команду «блауграны».

Из молодежи каталонцев работа по контракту Марка выглядит самой продвинутой, он с огромной вероятностью продлит соглашение с клубом. Но многое может изменить предсезонка, добавляет Хуанмарти, приоритеты игрока могут поменяться. Важную роль сыграет судьба дубля каталонцев. Выход команды в Сегунду даст нападающему больше игрового времени.

Тот факт, что в команде остается Хави, увеличивает веру Гиу в свой успех в основе «блауграны». Нападающий уже видел, как при разных раскладах тренер предпочитает его Роке. По сведениям Хуанмарти, нельзя также исключать, что в аренду уйдет Витор.

Как думаете, у Марка получится закрепиться в основе «Барсы»?