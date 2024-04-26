«ПСЖ» делает четкие шаги навстречу Ямалю. Агент Ламина Жорже Мендеш дал четкий ответ парижанам

По данным журналиста Diario AS Андреса Онрубия, агент Ламина Ямаля Жорже Мендеш сообщил «ПСЖ», что его клиент не продается.

Никакое предложение не может повлиять на решение «Барселоны», если только парижане не сделают сумасшедший шаг в 1 млрд евро, а сам игрок не согласится уйти.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» рассматривал возможность замены этим летом Килиана Мбаппе на 16-летнего форварда. Также в этом году Жоан Лапорта сообщал, что «Барселона» отклонила предложение «ПСЖ» о покупке Ямала за 200 млн евро.

В этом сезоне Ламин Ямаль в 44 матчах за «Барсу» отметился 14 голами.