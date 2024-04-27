Фати надеется вернуться в «Барселону». Он мечтает вновь надеть футболку «блауграны» с 10-м номером

Ансу Фати не собирается отказываться от своего будущего в качестве игрока «Барселоны», передает Тони Хуанмарти из Sport.

По сведениям журналиста, Фати смотрит каждый матч «блауграны», он следит за новостями и находится в курсе всего, что происходит в столице Каталонии.

Игрок верит, что сможет убедить Хави дать ему еще один шанс во врем предсезонки. Летом Ансу намерен показать свой самый лучший уровень.

Ансу хочет наилучшим образом завершить сезон с «Брайтоном», пишет Хуанмарти. Он надеется помочь «чайком» заполучить путевку в еврокубки. При этом Фати не планирует оставаться в Англии, его главная цель – вернуть себе футболку «блауграны» с 10-м номером.

На вопрос о возможности Ансу остаться в «Брайтоне» еще на один сезон Роберто Де Дзерби отвечает просто: «Я не знаю».

Фати провел за «Брайтон» 25 матчей во всех турнирах. На счету испанца – четыре гола и один ассист. Его аренда в английском клубе закончится в июне. Соглашение 21-летнего вингера с «Барселоной» рассчитано до 2027 года.

А вы бы хотели увидеть возвращение Ансу в «Барсу»?