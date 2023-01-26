Помните пост про ведьму на балконе Шакиры, расположенном напротив дома бывшей свекрови?

Теперь вы можете посмотреть, как певица общалась с матерью Пике.

Точная дата, когда была сделана видеозапись неизвестна, но это и не сильно важно, поскольку сам факт того, что мать Пике схватила Шакиру за рот, говорит о многом.

Это выглядит не очень дружелюбно, согласитесь?

Любопытно, что Пике просто стоял и ждал, когда это все закончится.

А как бы вы поступили на его месте? 😅