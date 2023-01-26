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В соцсетях появилось видео, на котором мать Пике ругается с Шакирой. Она даже схватила певицу за щеки 😧. Реакция Пике бесценна 🫠

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Помните пост про ведьму на балконе Шакиры, расположенном напротив дома бывшей свекрови?

Теперь вы можете посмотреть, как певица общалась с матерью Пике.

Точная дата, когда была сделана видеозапись неизвестна, но это и не сильно важно, поскольку сам факт того, что мать Пике схватила Шакиру за рот, говорит о многом.

Это выглядит не очень дружелюбно, согласитесь?

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Любопытно, что Пике просто стоял и ждал, когда это все закончится.

А как бы вы поступили на его месте? 😅

22 комментария

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messi_leo
Нужно было заголовок похайповее сделать: «Мать Шакиры во время публичного скандала ударила Шакиру по лицу. Окружение Шакиры побуждает ее снять побои и посадить преступницу».

Заголовок на следующий день: «Бывший офицер полиции: слышал, что матери Пике грозит до 7 лет строгого режима».

Дальше: «Бывший помощник судьи Хулио Чавес заявил, что мать Пике уже проиграла дело».

Следующий: «Старший охранник тюрьмы в Лас-Пальмасе: для матери Пике могут отвести камеру рядом с Алвесом и Коутиньо»

))
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Alexander Vtorov
Шакира с мамой Стифлера в одной возрастной категории примерно :)
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Alexander Vtorov
В Испании совершенно нормально потрогать за лицо чужого незнакомого ребенка, а тут просто одна латинская женщина просит другую говорить чуть потише :)
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Четыреноль
Ответ jackson_07
Ужас, чуть лицо не оторвала. Спортс, вы держите планку!
Если увеличить видео, видно как кровь пошла. Не свекровь а изверг:))
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AminO2
Бабушка Милана – совсем нестарая сеньора.
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Ramal Ali
Я все искал мать Пике она выглядит как сестра Пике
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SPAIN_CHAMPION.2008/2010/2012....
Мама улыбается во время общения. Ничего тут страшного не видно.
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jackson_07
Ужас, чуть лицо не оторвала. Спортс, вы держите планку!
+5
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Al561
Ничего особенного не увидел, обычное общение. Просто есть люди более и менее темпераментные.
+2
-2
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singsinner2
нормальное общение южан : итальянцы, испанцы, латиносы-- ничего криминального
+2
0
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dreamstep
Мамка Пике ничё такая.
+3
0
+3
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Ramil Usmanov
Где там мама Пике, где Шакира?
+1
0
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МЗ
Мама? Точно??? Не сестра или племянница? )))
+2
0
+2
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Loko
Чисто по родственному, с улыбкой потрепала за щечку. Никакого конфликта и близко не просматривается. Автор явно желтизной заболел.
+13
0
+13
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Вадим Черентаев
а ябвдул мамке Пике)
+6
-1
+5
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Андрей Яременко
Неплохая попытка админ, но увы..))
+4
0
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kisliy33
желтизна. на видео никакого негатива, по дружески взяла, вполне возможно показала типа "тише, журнашлюги слушают". плюс нет там никакого "Пике видел ссору и просто ждал"... просто бред. автору минус за этот бред.
+4
0
+4
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2ran
Не нравится мое варенье? серьезно?
+6
0
+6
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ele
Очень симпатичная мама у Пике, надо признать. И она, по-моему, просто слегка пожурила Шакиру.
+4
0
+4
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TravenS
Появилось новое лицо среди авторов желтушников
+14
0
+14
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Денис Кораблёв
кто кого за рот взял???)
+1
-1
0
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Feniks91
Нормальная реакция, видно же что не сильно сжала, да и злости там не какой не было Шакира еще улыбнулась, я в интернете видос этот видел, облом тебе админ
+53
0
+53
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