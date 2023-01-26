В соцсетях появилось видео, на котором мать Пике ругается с Шакирой. Она даже схватила певицу за щеки 😧. Реакция Пике бесценна 🫠
Помните пост про ведьму на балконе Шакиры, расположенном напротив дома бывшей свекрови?
Теперь вы можете посмотреть, как певица общалась с матерью Пике.
Точная дата, когда была сделана видеозапись неизвестна, но это и не сильно важно, поскольку сам факт того, что мать Пике схватила Шакиру за рот, говорит о многом.
Это выглядит не очень дружелюбно, согласитесь?
Любопытно, что Пике просто стоял и ждал, когда это все закончится.
А как бы вы поступили на его месте? 😅
Заголовок на следующий день: «Бывший офицер полиции: слышал, что матери Пике грозит до 7 лет строгого режима».
Дальше: «Бывший помощник судьи Хулио Чавес заявил, что мать Пике уже проиграла дело».
Следующий: «Старший охранник тюрьмы в Лас-Пальмасе: для матери Пике могут отвести камеру рядом с Алвесом и Коутиньо»
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