Деку активно ведет трансфер игрока за 60 млн евро. Нужно успеть до 15 июля

Согласно недавнему сообщению Diario Sport, Деку активно настаивает на переходе Дани Ольмо в «Барселону».

Спортивный директор заверил агента Ольмо, что приложит все усилия, чтобы заполучить игрока.

«Барселона» заинтересована в Ольмо из-за его универсальности. Будучи номинальным атакующим полузащитником, он также хорошо действует на флангах. В прошедшем сезоне Ольмо забил 13 мячей в 25 матчах за «РБ Лейпциг», играя как на правом, так и на левом флангах.

Однако трансфер Ольмо на «Камп Ноу» не будет дешевым. В контракте игрока прописан пункт об отступных в размере 60 миллионов евро, который истекает 15 июля.

Каталонцы должны действовать быстро, чтобы заключить сделку до истечения срока, так как ожидание может привести лишь к увеличению стоимости трансфера, учитывая успехи испанца на Евро.