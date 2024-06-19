У Ямаля есть четкая цель в «Барсе». Клуб тоже готов
«Я надеюсь стать легендой «Барселоны». Я хочу остаться здесь и делать все возможное на протяжении многих лет», — сказал Ламин Ямаль в интервью COPE.
Каталонцы, похоже, хотят того же, ведь они заключили с игроком контракт до 2029 года.
Однако в полную силу соглашение вступит только следующим летом, поскольку Ямалю необходимо достичь совершеннолетия, чтобы подписывать соглашения на срок более трех лет.
Пока что вингер успешно выступает за «Барсу». В первом полноценном сезоне в старшем составе в возрасте всего 16 лет он провел 50 матчей за клуб и забил 17 мячей.
Его игра принесла ему место с составе сборной Испании на Евро-2024. Ламин отдал ассист в первом туре и на данный момент он является самым молодым футболистом, когда-либо выступавшим на этом турнире.