У Ямаля есть четкая цель в «Барсе». Клуб тоже готов

«Я надеюсь стать легендой «Барселоны». Я хочу остаться здесь и делать все возможное на протяжении многих лет», — сказал Ламин Ямаль в интервью COPE.

Каталонцы, похоже, хотят того же, ведь они заключили с игроком контракт до 2029 года.

Однако в полную силу соглашение вступит только следующим летом, поскольку Ямалю необходимо достичь совершеннолетия, чтобы подписывать соглашения на срок более трех лет.

Пока что вингер успешно выступает за «Барсу». В первом полноценном сезоне в старшем составе в возрасте всего 16 лет он провел 50 матчей за клуб и забил 17 мячей.

Его игра принесла ему место с составе сборной Испании на Евро-2024. Ламин отдал ассист в первом туре и на данный момент он является самым молодым футболистом, когда-либо выступавшим на этом турнире.