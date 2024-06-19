Ламин Ямаль: «Надеюсь, мои учителя смотрят Евро и позволят мне сдать экзамены»

Пока его сверстники учатся в школе, Ламин Ямаль творит историю на Евро. Сейчас он самый молодой игрок, когда-либо принимавший участие в турнире.

И какой это был дебют! 16-летний нападающий «Барселоны» отметился красивой передачей, которая помогла Испании забить третий гол в матче против Хорватии.

Юноша надеется, что его выступления приведут его к успеху как на поле, так и за его пределами. «Скоро мне придется сдавать экзамены. Узнаю ли я свои оценки онлайн или лично, зависит от того, насколько далеко сборная Испании продвинется на Евро. Я верю, что мы дойдем до финала», - говорит футболист.

«Я просто надеюсь, что мои учителя смотрят Евро и поддерживают национальную сборную. Я надеюсь, что они довольны мной и позволят мне сдать экзамены», - сказал он El Partidazo de COPE.

Мы надеемся, что учителя Ламина не будут к нему слишком суровы. Не каждый день увидишь такой талант!