📝 У «Барсы» три кандидата на роль левого нападающего. Вот их имена и стоимость
Mundo Deportivo утверждает, что у «Барселоны» есть три кандидата на позицию левого нападающего.
Клуб рассматривает Луиса Диаса, Нико Уильямса и Дани Ольмо.
Наиболее предпочтительный вариант - Луис Диас. Вингер «Ливерпуля» очень нравится Деку. Но подписание колумбийца обойдётся «Барсе» не менее, чем в €59 млн. Действующий контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2027 года.
Подписание Нико Уильямса также выглядит малореалистичным. «Атлетик» рассчитывает выручить за игрока сумму, прописанную в оговорке о выкупе - €60 млн). Других вариантов баски не рассматривают.
За трансфер Дани Ольмо «Барсе» предстоит бороться с клубами АПЛ и «Баварией».
Пусть Деку тогда тренирует и отвечает за результат
Игрок на транфермаркете оценивается в 75 млн, но Барсе обойдется не дешевле, чем 59 млн) Откуда эти 59 берутся? Почему не 57 например?) Непонятно...
Кто вообще сказал, что Ливерпуль кого-то Барсе продаст?