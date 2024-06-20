📝 У «Барсы» три кандидата на роль левого нападающего. Вот их имена и стоимость

Mundo Deportivo утверждает, что у «Барселоны» есть три кандидата на позицию левого нападающего.

Клуб рассматривает Луиса Диаса, Нико Уильямса и Дани Ольмо.

Наиболее предпочтительный вариант - Луис Диас. Вингер «Ливерпуля» очень нравится Деку. Но подписание колумбийца обойдётся «Барсе» не менее, чем в €59 млн. Действующий контракт игрока с английским клубом рассчитан до 2027 года.

Подписание Нико Уильямса также выглядит малореалистичным. «Атлетик» рассчитывает выручить за игрока сумму, прописанную в оговорке о выкупе - €60 млн). Других вариантов баски не рассматривают.

За трансфер Дани Ольмо «Барсе» предстоит бороться с клубами АПЛ и «Баварией».