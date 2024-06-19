Де Йонг не играет с апреля. Как идет восстановление и когда вернется?

Френки де Йонг получил травму лодыжки еще в апрельском класико, всего через две недели после восстановления от предыдущей травмы того же голеностопа.

Не имея шансов вернуться даже к финалу Евро, полузащитник «Барселоны» был вынужден пропустить в Евро.

По данным Mundo Deportivo, клуб теперь осторожно подходит к его восстановлению. Ожидается, что голландец будет полностью готов не раньше конца июля, когда начнется предсезонная подготовка «Барсы».

Однако его участие в товарищеском матче против «Манчестер Сити» 30 июля не гарантировано.