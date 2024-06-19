Де Йонг не играет с апреля. Как идет восстановление и когда вернется?
Френки де Йонг получил травму лодыжки еще в апрельском класико, всего через две недели после восстановления от предыдущей травмы того же голеностопа.
Не имея шансов вернуться даже к финалу Евро, полузащитник «Барселоны» был вынужден пропустить в Евро.
По данным Mundo Deportivo, клуб теперь осторожно подходит к его восстановлению. Ожидается, что голландец будет полностью готов не раньше конца июля, когда начнется предсезонная подготовка «Барсы».
Однако его участие в товарищеском матче против «Манчестер Сити» 30 июля не гарантировано.
Ни опорник, ни атакующий полузащитник - просто игрок центра - распиаренный впустую игрок - продать без сожаления:))
Бесит что при этом куча людей в этот пиар верят и дрочат на де йонга мол" крутой игрок, центр поля контролирует" хотя он в сравнение с любым реально хорошим цп ( тем же гюндо) рядом ни в каких аспектах не стоит. Жду когда он наконец то свалит, отвратительно видеть его на поле уже пятый или какой там год
О де йонге все забудут и никогда не вспомнят