«Он наш»: Левандовски одним поступком украл сердца фанатов «Барселоны»

Роберт Левандовски влюбляет в себя фанатов «Барселоны» не только голами.

В сети разлетелся ролик с первых минут после завершения матча между каталонцами и «Атлетиком». На видео Левандовски подпевает гимну «Барсы».

Болельщики «сине-гранатовых» пришли в полнейший восторг. Некоторые отмечают, что Роберт уже пел гимн клуба после матча с «Вильярреалом».

Делимся комментариями «кулес»:

💭 «Левандовски, поющий гимн клуба, согревает мое сердце».

💭 «Чуваки, он один из нас! Он наш!»

💭 «Я в восторге! А ведь он не пробыл в команде и полугода».

💭 «Он делает это уже не в первый раз. Клянусь, я стала любить его еще больше».

💭 «Левандовски украл мое сердце».

💭 «Кажется, будто он играет за «Барсу» уже много лет».

Похоже, Левандовски полностью влился в новую команду. Роберт сможет доказать свою преданность клубу в среду, когда «Барса» встретится с «Баварией», за которую поляк выступал восемь лет.