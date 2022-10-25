«Бавария» осталась без Нойера, у «Барсы» тоже есть потери: последние новости и возможные составы команд

В среду на «Камп Ноу» «Барселона» в очередной раз встретится с «Баварией» в Лиге чемпионов. Последние встречи команд заканчивались уверенными победами мюнхенцев. Но в этот раз результат может быть совершенно другим. Нагельсманн лишился трех важных игроков, сможет ли Хави грамотно этим воспользоваться?

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы «Барселоны» и «Баварии» на предстоящий матч.

Новости команды

«Барселона»

У каталонцев тоже есть травмированные. Араухо и Роберто точно не сыграют с немецким Рекордмайстером, а участие в матче Кристенсена, Гави и Депая – под вопросом.

«Бавария»

А вот мюнхенцы лишились трех очень важных для команды футболистов. Матч пропустят Нойер, Сане и Эрнандес. Не выйдет на поле и Сарр, но поклонники «Баварии» вряд ли расстроятся отсутствию сенегальца.

Возможные составы

«Барселона»

«Бавария»

Какой из составов, по вашему мнению, сильнее? Сможет ли «Барса» прервать череду проигрышей в противостояниях с «Баварией»? Делитесь своим мнением в комментариях!