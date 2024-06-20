Александр Головин: «Динамо» заслуживало чемпионство по игре, но в последнем матче не хватило опыта. А для «Зенита» это привычная ситуация»

Александр Головин считает, что «Динамо» заслуживало чемпионство в Мир РПЛ.

По итогам минувшего сезона бело-голубые заняли в таблице 3-е место.

«Если смотреть по игре, то « » однозначно заслуживало чемпионство. Они мощно провели финальный отрезок, смотреть за ними было очень интересно.

Но в самом последнем матче [с « » – 0:1], наверное, не хватило опыта. Все-таки «Динамо» не каждый год так близко подбирается к титулу. Когда пошел моральный прессинг, игрокам наверняка стало тяжело, и они не справились.

А для « » это привычная ситуация», – сказал хавбек «Монако» и сборной России в эфире шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2x2».