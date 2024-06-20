Александр Головин: «Динамо» заслуживало чемпионство по игре, но в последнем матче не хватило опыта. А для «Зенита» это привычная ситуация»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Александр Головин Футбол

Александр Головин считает, что «Динамо» заслуживало чемпионство в Мир РПЛ.

По итогам минувшего сезона бело-голубые заняли в таблице 3-е место.

«Если смотреть по игре,  то «Динамо» однозначно заслуживало чемпионство. Они мощно провели финальный отрезок, смотреть за ними было очень интересно. 

Но в самом последнем матче [с «Краснодаром» – 0:1], наверное, не хватило опыта. Все-таки «Динамо» не каждый год так близко подбирается к титулу. Когда пошел моральный прессинг, игрокам наверняка стало тяжело, и они не справились. 

А для «Зенита» это привычная ситуация», – сказал хавбек «Монако» и сборной России в эфире шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2x2».

18 комментариев
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А что ценится выше, чемпионство по игре или трёхтуровое?
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Особенно не хватило опыта Паршивлюку который получил две карточки за несколько минут. А теперь оказался в тренерском штабе Динамо чтобы передать свой неоценимый опыт как подставить команду.
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По игре без обороны? Тогда и Зенит двадцать лет назад его заслуживал 😎
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Какой моральный прессинг, что ты несешь? Динамо в главном матче вчистую проиграло Краснодару. Так чемпионами не становятся. Все по делу.
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Ответ Доктор Верховцев
А что ценится выше, чемпионство по игре или трёхтуровое?
ну здесь вам любой спартаковец скажет, что выше всего ничья с Зенитом на его поле, это можно сразу в инсту и в музей и на Никольскую
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Ответ Dinamik1
Особенно не хватило опыта Паршивлюку который получил две карточки за несколько минут. А теперь оказался в тренерском штабе Динамо чтобы передать свой неоценимый опыт как подставить команду.
Пригодится динамовцам
Вижу как минимум 3000 причин зачем
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Яиц не хватило динамовцам они побоялись играть в открытый футбол с Краснодаром .
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Ответ SMART789
Пригодится динамовцам Вижу как минимум 3000 причин зачем
Он же спартаковец в Динамо доигрывал. Оставлять тогда уж Шунина который истинный динамовец.
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Ответ Dinamik1
Особенно не хватило опыта Паршивлюку который получил две карточки за несколько минут. А теперь оказался в тренерском штабе Динамо чтобы передать свой неоценимый опыт как подставить команду.
За это и назначили тренером, за феноменальные несколько минут.
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заслуживало...но не хватило опыта?....мдя всё -меняем правила и даём кубки тем кто заслуживает а не за победы
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Призеры расположились в итоговой таблице по делу. У Динамо слабых мест было больше, чем у Зенита и Краснодара. Про слабых вратарей все пишут, но и оборона была не очень, все индивидуально сильные игроки, но Личка построить командную оборону не сумел. Куда это годится, что претенденты на чемпионство пропустили на 8 голов больше, чем занявший 11 место Факел? Да и полузащита была неплоха, но хуже и зенитовской и краснодарской.
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Какой опыт? Обычный матч РПЛ с известным соперником, не смогли свести хотя бы вничью? Или Динамо играет как придется, не умеют добиваться нужный результата?
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Для Зенита это как раз была непривычная ситуация. Потому что Зенит привык оформлять золото без финальной нервотрепки.
Логика Головина конечно умиляет. Динамо - чемпион по игре, (у них и лучший тренер - Личка),
только место почему то третье.
Валерий Васильевич Лобановский говорил: «самое красивое в игре - счет на табло».
И очки в турнирной таблице соответсвенно
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Если смотреть по игре, то «Динамо» однозначно не заслуживало чемпионство. Они плохо провели начальный отрезок...
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Ответ [ADO]
Какой моральный прессинг, что ты несешь? Динамо в главном матче вчистую проиграло Краснодару. Так чемпионами не становятся. Все по делу.
Ты игру то смотрел? Какой- то корявый закатили, это называется "вчистую". Два раза попади мяч не в штангу, сейчас бы по- другому пел, братишка армеец!
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Ответ [ADO]
Какой моральный прессинг, что ты несешь? Динамо в главном матче вчистую проиграло Краснодару. Так чемпионами не становятся. Все по делу.
Ну по правде - это был ничейный матч
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Ответ Вольфсбург
Ты игру то смотрел? Какой- то корявый закатили, это называется "вчистую". Два раза попади мяч не в штангу, сейчас бы по- другому пел, братишка армеец!
Кордоба забил чистый гол его сразу отменили по надуманным причинам
Но Краснодар хотел победить и поэтому играл в футбол и добился своего забив еще раз
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