Александр Головин: «Динамо» заслуживало чемпионство по игре, но в последнем матче не хватило опыта. А для «Зенита» это привычная ситуация»
Александр Головин считает, что «Динамо» заслуживало чемпионство в Мир РПЛ.
По итогам минувшего сезона бело-голубые заняли в таблице 3-е место.
«Если смотреть по игре, то «Динамо» однозначно заслуживало чемпионство. Они мощно провели финальный отрезок, смотреть за ними было очень интересно.
Но в самом последнем матче [с «Краснодаром» – 0:1], наверное, не хватило опыта. Все-таки «Динамо» не каждый год так близко подбирается к титулу. Когда пошел моральный прессинг, игрокам наверняка стало тяжело, и они не справились.
А для «Зенита» это привычная ситуация», – сказал хавбек «Монако» и сборной России в эфире шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале «2x2».
Вижу как минимум 3000 причин зачем
Логика Головина конечно умиляет. Динамо - чемпион по игре, (у них и лучший тренер - Личка),
только место почему то третье.
Валерий Васильевич Лобановский говорил: «самое красивое в игре - счет на табло».
И очки в турнирной таблице соответсвенно
Но Краснодар хотел победить и поэтому играл в футбол и добился своего забив еще раз