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Пике отклонил предложение «Ювентуса» и будет бороться за место в «Барсе»

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По данным испанских СМИ, центральный защитник «Барселоны» Жерар Пике отклонил предложение «Ювентуса» пополнить ряды команды Макса Аллегри этим летом.

35-летний футболист провел 606 матчей за «Барсу» и мог покинуть клуб в статусе легенды. После трансферов Андреаса Кристенсена и Жюля Кунде игровое время испанца существенно сократится.

Согласно El Nacional, Хави предупредил бывшего товарища по команде о том, что в этом сезоне он будет играть меньше. Хави предоставил выбор Пике – уйти или остаться и бороться за место в команде.

Футболист принял вызов и останется, он намерен заставить замолчать тех, кто утверждает, что его время в «Барселоне» подошло к концу.

«Ювентус», тем временем, ищет замену Маттейсу Де Лигту, который перешел в «Баварию».

Пике мог бы стать идеальным вариантом для гигантов Серии А, особенно учитывая, что Массимилиано Аллегри предпочитает использовать опытных игроков.

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