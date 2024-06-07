«Не хотел, но обратился». Месси признался, что ходил к психологу

«Когда-то давно, когда я был в «Барселоне», я ходил к психологу», − рассказал Лео Месси в интервью infobae.

«Сначала я очень не хотел. Я человек, который держит все в себе. Но на самом деле, когда я пошел туда, это принесло мне много пользы, мне очень понравилось, и это помогло мне», − добавил аргентинец.

Это довольно неожиданное признание. В 2020 году Лео рассказывал, что его жена Антонелла умоляла его обратиться к психологу в трудные времена, но он тогда отказался.

В любом случае, здорово, что Месси открыто говорит об этом, признавая, что даже таким людям, как он, иногда требуется профессиональная помощь. Его слова могут заставить других мужчин лучше относиться к идее посещения психолога.