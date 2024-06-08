Рафинья лайкнул пост фаната «Барсы» с несогласием с решением руководства клуба. Бразильца хотят поменять на игрока АПЛ

Рафинья лайкну» пост в фаната «Барсы» со следующим содержанием:

«Мы не должны продавать Рафинью, чтобы купить Луиса Диаса и оставить Ламина Ямаля единственным чистым правым вингером.

Луис Диас – отличный футболист, и он подойдет для нашей системы, но он не должен продаваться за счет Рафиньи, который провел еще лучший сезон. Я понимаю, что Диас – именно тот игрок, которого мы ищем на левом фланге, но с Ханси Фликом, играющим с узкой четверкой, сильные стороны Рафиньи будут использоваться еще больше».

Рафинья, очевидно, не хочет покидать «Барселону». Но сообщается, что клуб готов рассмотреть все поступающие предложения по бразильцу, а клубы Саудовской Аравии и Премьер-лиги готовы сделать ставки на сумму более 70 миллионов евро.

«Барселона» хотела бы заменить 27-летнего игрока Луисом Диасом, которого ценит спортивный директор Деку. Однако за его подписание придется выложить те же 70 млн евро.