😱 «Барселона» хочет подписать Виртца. Деку рассчитывает найти деньги к следующему лету

Похоже, что «Барселона» определилась с главной трансферной целью на ближайший год.

Mundo Deportivo сообщает, что каталонский клуб планирует серьёзно усилить полузащиту.

«Если бы у «Барселоны» были деньги, они попытались бы подписать Флориана Виртца уже этим летом. Клуб сделал запрос и надеется, что сможет позволить себе трансфер в следующем году», - пишет журналист Фернандо Поло.

Отметим, что трансферная стоимость Флориана Виртца оценивается в €130 млн.