Кубарси не едет на Евро, но в финальный состав сборной Испании попали 4 игрока «Барселоны»

Пау Кубарси не вошел в финальный состав сборной Испании на чемпионат Европы 2024 года, сообщает Relevo.

Защитник «Барселоны» попал в лонг-лист и участвовал в товарищеском матче против Андорры в среду. Однако ему не удалось произвести впечатление на Де Ла Фуэнте и получить место в финальном составе.

Несколько игроков «Барселоны» вошли в окончательный состав сборной на Евро - это Фермин Лопес, Ламин Ямаль, Педри и Ферран Торрес.

Что касается Кубарси, то ему всего 17 лет — у него достаточно времени, чтобы принять участие еще в нескольких чемпионатах Европы и мира с Испанией. Ожидается, что он выступит за сборную Испании на Олимпийских играх в Париже.