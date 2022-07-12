«Барселона» удалила фото Депая с баннеров своего тура по США. Что все это значит?

Похоже Хави принял решение относительно судьбы голландца.

«Барселона» решила удалить изображения Мемфиса из некоторых рекламных акций предсезонного тура по США, сообщает Херард Ромеро.

Это означает, что каталонцы, возможно, готовятся к летнему уходу голландца. Мемфиса связывали с несколькими клубами АПЛ, хотя, как сообщается, игрок хочет остаться на «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что «Барселона » рассмотрит любые поступающие предложения на сумму не менее 20 миллионов евро за 28-летнего футболиста. У него остался год по контракту.

По информации Diario Sport, нидерландец не стремится покинуть команду и пока не принял решение о своем будущем, однако в случае, если «блауграна» будет стараться его продать летом, готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

Возможность приобретения форварда рассматривают «Интер» и «Ювентус». Если требуемая «Барселоной» сумма их устроит, они могут направить ей предложение. Ранее сообщалось, что интерес к Депаю также проявляет «Тоттенхэм».

Нападающий забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи за «сине-гранатовых» в прошлом сезоне.