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«Барселона» удалила фото Депая с баннеров своего тура по США. Что все это значит?

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Похоже Хави принял решение относительно судьбы голландца.

«Барселона» решила удалить изображения Мемфиса из некоторых рекламных акций предсезонного тура по США, сообщает Херард Ромеро.

Это означает, что каталонцы, возможно, готовятся к летнему уходу голландца. Мемфиса связывали с несколькими клубами АПЛ, хотя, как сообщается, игрок хочет остаться на «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что «Барселона » рассмотрит любые поступающие предложения на сумму не менее 20 миллионов евро за 28-летнего футболиста. У него остался год по контракту.

По информации Diario Sport, нидерландец не стремится покинуть команду и пока не принял решение о своем будущем, однако в случае, если «блауграна» будет стараться его продать летом, готов перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.

Возможность приобретения форварда рассматривают «Интер» и «Ювентус». Если требуемая «Барселоной» сумма их устроит, они могут направить ей предложение. Ранее сообщалось, что интерес к Депаю также проявляет «Тоттенхэм».

Нападающий забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи за «сине-гранатовых» в прошлом сезоне.

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