Кунде, Де Йонг и другие: Лапорта высказался о трансферах и уходах

Жоан Лапорта поговорил с Виктором Наварро из Cope о летних трансферах "Барселоны".

Рафинья

«Рафинья хочет перейти в «Барсу». Мы общались и разговаривали с "Лидсом".

Но есть и другие клубы, которые хотят Рафинью и они делают свои предложения», — добавил Лапорта.

Жюль Кунде

На вопрос о Кунде Лапорта сказал: «Мы должны поговорить об этом с Матеу Алемани.

Есть много препятствий, и мы надеемся их решить. Мы будем работать на высшем уровне».

Новые подписания

«Мы представим Кристенсена в среду, а Кессиэ — в четверг [на следующей неделе]», — сказал Лапорта.

Френки де Йонг

«Все эксперты считают Френки одним из лучших полузащитников в мире. Мы счастливы, что он у нас есть.