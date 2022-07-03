Кунде, Де Йонг и другие: Лапорта высказался о трансферах и уходах

Жоан Лапорта поговорил с Виктором Наварро из Cope о летних трансферах "Барселоны".
Рафинья
«Рафинья хочет перейти в «Барсу». Мы общались и разговаривали с "Лидсом".
Но есть и другие клубы, которые хотят Рафинью и они делают свои предложения», — добавил Лапорта.
Жюль Кунде
На вопрос о Кунде Лапорта сказал: «Мы должны поговорить об этом с Матеу Алемани.
Есть много препятствий, и мы надеемся их решить. Мы будем работать на высшем уровне».
Новые подписания
«Мы представим Кристенсена в среду, а Кессиэ — в четверг [на следующей неделе]», — сказал Лапорта.
Френки де Йонг
«Все эксперты считают Френки одним из лучших полузащитников в мире. Мы счастливы, что он у нас есть.
Я сделаю все, что в моих силах, чтобы Френки остался здесь, но есть еще проблема с зарплатой, и ее нужно решить".
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