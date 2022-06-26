Пике просто ненавидят в Колумбии

Жерар Пике столкнулся с негативной реакцией колумбийцев после разрыва с Шакирой.

Согласно сообщению газеты Marca, некоторые колумбийских СМИ предложили объявить каталонского футболиста «персоной нон грата».

Жерар Пике и Шакира были вместе с 2010 года, при этом за 12 лет отношений Пике только один раз посетил Колумбию с Шакирой.

После расставания с певицей популярность Пике значительно упала в Колумбии, особенно в Барранкилье, родном городе Шакиры. Жерар также продолжает терять подписчиков в социальных сетях: от него уже отписались пять миллионов пользователей.

А вот Шакира, напротив, наращивает популярность. На певицу подписываются примерно 300 000 человек в день.

Напомним, что звездная пара рассталась в июне этого года после 12 лет отношений. Пике и Шакира никогда не были женаты, но у них есть двое детей.