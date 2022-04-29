Рональд Араухо не мог сдержать слез во время подписания контракта

Рональд Араухо подписал новый контракт с «Барселоной» на «Камп Ноу». Во время подписания присутствовали родители футболиста, его жена и дочь, другие члены семьи и друзья из Уругвая, а также его агент Эдоардо Мадзолари и футболисты команды.

Начав говорить, Рональд Араухо не мог сдержать слез.

«Прежде всего я хочу поблагодарить Бога за эту возможность, всю мою семью, моих родителей и мою девушку. Меня переполняют эмоции, потому что мы через многое прошли, чтобы вместе достичь сегодняшнего результата».

«Я всегда хотел стать футболистом, это благословение играть в футбол в этом клубе. Все получилось естественным образом, спасибо моим товарищам по команде. Моя жена очень важна для меня, как и мои родители, хотя они далеко, мы общаемся каждый день. Спасибо Рамону Планесу, который сделал на меня ставку, решив, что я могу играть за первую команду».