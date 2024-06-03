Ветеран «Барсы» недоволен отношением руководства. Игрок чувствует себя «отвратительно» и ищет новый клуб

Серхи Роберто крайне разочарован отношением к нему со стороны «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

Полузащитник, который выступает за первую команду уже 11 лет, был уверен, что с ним продлят контракт.

Однако, когда Хави был уволен, спортивный директор Деку сказал испанцу, что каталонцы больше не считают его приоритетом.

Причина нерешительности «Барселоны» – финансовый фэйр-плей, но Серджи считает, что заслуживает большего от клуба, которому он посвятил всю карьеру. Он чувствует себя «отвратительно» из-за того, как каталонцы обращались с ним.

32-летний футболист начал искать новый клуб.