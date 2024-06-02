Де Йонг готов рисковать здоровьем ради игры за сборную. Френки высказался о своем будущем в «Барсе»

Де Йонг попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2024. Френки уже прибыл в расположение национальной команды.

В этом сезоне голландца мучают травмы, но Френки готов рискнуть здоровьем ради выступления за национальную команду:

«Я готов рискнуть, чтобы сыграть на Евро-2024 за свою страну… но самое главное, чтобы это не переросло в хроническую травму голеностопа. Сейчас не похоже, что это так, вот почему я не стал делать операцию».

Де Йонг высказался и о своей клубной карьере:

«Остаться в «Барсе»? Да, я очень счастлив в «Барселоне», здесь я женился, здесь родился мой сын. Травмы не помогли проводить больше времени с сыном, потому что я все равно трачу очень много времени на восстановление. Даже больше, чем когда я в форме.

Ханси Флик хочет, чтобы я был ключевым игроком команды? Я поговорил с ним, все было в порядке, после Евро мы посмотрим, как все сложится».

6 июня сборная Нидерландов сыграет с Канадой в товарищеском матче, затем встретится с Исландией. Свой первый матч на Евро Голландия проведет 16 июня против Польши. В группе с «оранжевыми» также оказалась сборная Франции и национальная команда Австрии.