Конец истории? Фабрицио Романо рассказал, как увольнение Хави повлияло на ситуацию Серджи Роберто в «Барсе»

Соглашение Серджи Роберто с «Барселоной» истекает уже в июне. Увольнение Хави и назначение Флика существенно повлияли на будущее испанца в столице Каталонии, утверждает Фабрицио Романо:

«Ситуация с Серджи Роберто в «Барсе» прояснится в ближайшие дни, есть вероятность, что стороны расстанутся.

При Хави у Роберто и «Барселоны» была устная договоренность о новом контракте, сейчас клуб не торопится с продлением, в том числе из-за финансового фейр-плей. Окончательное решение ожидается в ближайшее время».

Журналист Маттео Моретто подтверждает информацию итальянского коллеги. По данным Моретто, в нынешних обстоятельствах более вероятен вариант с уходом Роберто. Окружение игрока уже рассматривает другие команды.

А вы бы хотели видеть Серджи в «Барсе»?