Самый долгоиграющий футболист «Барсы» может покинуть клуб после 11 лет

Капитан «Барселоны» Серджи Роберто рассматривает возможность покинуть клуб этим летом, сообщает надежный журналист Маттео Моретто.

Полузащитник близок к уходу. Хави настаивал, чтобы Роберто остался в клубе, но его увольнения изменило планы руководства.

Контракт Серджи с «Барсой» истекает этим летом, и он, скорее всего, уйдет на правах свободного агента. Игрок уже присматривается к другим клубам.

Хотя Роберто не всегда выходил в стартовом составе, он был верным слугой клуба, проведя 11 лет в первой команде. На данный момент он является самым долгоиграющим игроком «Барселоны».