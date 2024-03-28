Вторая команда Востока слила +19 в четвертой. «Лейкерс» лучше даже без Леброна
Что за безумие?
Такое ощущение, что чуть ли не каждая победа «Лейкерс» сводится к одному: их соперники так или иначе намекают на толстые обстоятельства.
За 2,6 секунды до конца основного времени при счете 101:101 «Бакс» разыграли традиционную комбинацию: Крис Миддлтон подвесил передачу на кольцо, а Яннис оторвался от Энтони Дэвиса в «краске», дотянулся до мяча в прыжке и попытался донести его по назначению. Совершенно очевидно центровой «Лейкерс» понял, что проиграл позицию, пытался нарушить правила и положил руки на взлетающего соперника.
«Не знаю, – сказал Адетокумбо. – Крис отдал передачу. Я выпрыгнул на передачу. Очень не хочу, чтобы меня оштрафовали. Я выпрыгнул за мячом. По какой-то причине я не смог достать мяч и завершить игру». (Таймкод – 7:55).
За 3,6 секунды до конца первого овертайма «Бакс» вели 117:115. Д’Анджело Расселл пошел в проход на левой стороне площадки, Джей Краудер его контролировал, но вытянул руку, которую и нашел оппонент – арбитры усмотрели нарушение. Штрафные разыгрывающего помогли «Лейкерс» сравняться. А за оставшееся время Энтони Дэвис выписал шикарный блок Дэмиану Лилларду.
За 1:17 до конца второго овертайма «Милуоки» вел 121:119. Лиллард намеренно сфолил на Спенсере Динудди, который его обогнул, но арбитры посчитали, что это нарушение заслуживает того, чтобы пробивались штрафные. Док Риверс даже попросил пересмотреть этот эпизод, однако правды так и не добился. И вот «Лейкерс» снова сравнивают.
«Надо защищаться так, чтобы не давали фолов, – экономично заметил Док Риверс. – Нужно отдать им должное. Они атаковали, они были агрессивны, они играли умно. Ривз и Расселл видели, как наши игроки тянулись к ним, и пользовались этим – рисовали нарушения».
«Милуоки» – на втором месте в лиге после «Лейкерс» по соотношению своих и чужих фолов, пусть и с двукратным отрывом. Но в матче с калифорнийцами им нечего было ловить: 21-8 после большого перерыва.
Естественно, все эти нюансы были актуальны лишь для сочувствующих «Бакс». Остальных захватила драматичная игра, растянувшаяся на два овертайма, и неподражаемое мастерство, с которым «Милуоки» растерял 19-очковое преимущество (94:75) за четвертую четверть.
«Мне показалось, что это все началось еще в третьей четверти, – объяснил Док Риверс. – Мы так и не смогли вернуться к тому уровню собранности, что показывали в первой половине. Они выиграли 4 спорных мяча, забрали 4 подбора в нападении на первых же минутах. У вас такое преимущество, вы можете завершить игры, но мы этого не сделали. Мы позволили им сократить отставание до 10 очков, и это дало им надежду. А затем после этого… это будет для нас отличным уроком, мы сегодня не доверяли друг другу – не играли в пас. Много бросков после одного паса или вообще без передач. И когда мы так играем, иногда мы можем вывернуться, потому что парни забивают. Но не сегодня – сегодня мы потеряли это доверие. Такое с нами не так часто происходит. На видеоразборе это будет очевидно, здорово будет на это посмотреть».
«Милуоки» развалился на обеих половинах.
В атаке – 6 из 21 с игры, только три попытки от Адетокумбо. «У нас были хорошие броски, но мы не попадали. К этому все свелось, – сказал Лиллард.
На самом деле, «Милуоки» лениво соглашался на атаки с дистанции, а Лиллард с Миддлтоном промазали все, что было можно. «Бакс» не пытались вскрывать защиту или опасались приближаться к Энтони Дэвису, перестали получать легкие очки в быстрых владениях, и в итоге принимали то, что им позволялось.
В защите – полная неразбериха, где вновь зияла несовместимость Лилларда и Брука Лопеса. В отсутствие Патрика Беверли «Бакс» выступили безобразно: Энтони Дэвис постоянно оставался один и превратился в растягивающего пятого – 4 из 6 с игры, в том числе 2 из 3 с дуги.
Подстраховки не просматривалось, и «Лейкерс» просто показывали, какие у «Милуоки» ужасные защитники. Примерно все, включая отступающего назад Лопеса.
Ничего из этого Риверс так и не исправил.
В овертаймах «Бакс» выглядели уже еле живыми.
В первом они кое-как спаслись – главным образом за счет нелогичных трехочковых от Бизли и Лилларда: мяч удачно приходил к ним после того, как первое владение было загублено, а защита «Лейкерс» не успевала перестроиться.
Во втором – стало очевидно, что погрешностей уж слишком много: Лилларда и Миддлтона проходили как стоячих, а ленивое возвращение в защиту неизменно оборачивалось открытыми бросками. «Лейкерс» не чтобы были сильно бодрее под конец, но такого безразличия себе точно не позволяли. Решающий момент стал наиболее иллюстративным: за 40 секунд до конца второго овертайма Расселл и Ривз сыграли двойку, по ходу которой Лиллард и Бизли бросили играть и просто наблюдали за открытым трехочковым Ривза.
124:121.
Дальше уже пошла чистая клоунада: Леброн отсчитал, сколько секунд требуется Адетокумбо на то, чтобы бросить с линии. А тот все равно промазал дважды (у него 1 из 6).
Волевая победа «Лейкерс» над лучшим соперником из оставшихся точно напрягает всех в Западной конференции. Итоговое распределение мест в этой мясорубке теперь невозможно спрогнозировать.
Ой, простите, это же играл Милуоки...
https://twitter.com/DrGuru_/status/1645812039397396480/photo/1
Это за прошлый сезон (картинка от 11 апреля 2023). У кого не открывается: ЛАЛ там на первом месте с разницей +476, Сакраменто - вторые (+173). 303 штрафных разницы между первым и вторым местом. Вот тебе и "всего-навсего 3 нарушения". Дальше идут Мэджик (+160), Хит (+157), Никс (+144), Клипперс (+130)...
В этом году такую картинку пока еще не нарисовали, поэтому пару недель назад я сам вручную считал разницу:
ATL 168
BOS 174
BKN -80
CHA -197
CHI -23
CLE -54
DAL 65
DEN -126
DET -224
GSW -122
HOU -135
IND -279
LAC 83
LAL 388
MEM -28
MIA 193
MIL 237
MIN 82
NOP 148
NYK 159
OKC -137
ORL 172
PHI 37
PHX 224
POR -138
SAC -142
SAS -108
TOR 164
UTA 58
WAS -198
Это цифры на 14 марта. ЛАЛ (388) на 151 штрафной опережали идущих вторыми Бакс (237)
А вот тут подсчитали цифры за 2 последних сезона плюс прошлогодний плейофф: https://fadeawayworld.net/lakers-massive-lead-free-throw-differential-last-season-including-playoffs
1. Los Angeles Lakers (+1017)
2. New York Knicks (+358)
3. Milwaukee Bucks (+344)
4. Orlando Magic (+311)
5. Boston Celtics (+271)
6. Miami Heat (+263)
7. Los Angeles Clippers (+226)
8. New Orleans Pelicans (+198)
9. Toronto Raptors (+160)
10. Philadelphia 76ers (+129)
11. Atlanta Hawks (+85)
12. Dallas Mavericks (+64)
T13. Utah Jazz (+24)
T13. Sacramento Kings (+24)
15. Memphis Grizzlies (-10)
16. Houston Rockets (-54)
17. Chicago Bulls (-65)
18. Cleveland Cavaliers (-85)
19. Minnesota Timberwolves (-115)
20. Portland Trail Blazers (-134)
21. Phoenix Suns (-140)
22. Denver Nuggets (-143)
23. Washington Wizards (-195)
24. Charlotte Hornets (-244)
25. Brooklyn Nets (-262)
26. Oklahoma City Thunder (-270)
27. San Antonio Spurs (-285)
28. Detroit Pistons (-293)
29. Indiana Pacers (-533)
30. Golden State Warriors (-646)
2 Milwaukee 24.5
3 LA Lakers 24.4
4 Philadelphia 24.1
5 Phoenix 24.0
6 Atlanta 23.8
7 Houston 23.5
8 New Orleans 23.1
9 Minnesota 22.8
10 Dallas 22.8
А почему еще никто не сделал статейку на тему проплаченных судей от деда с Сильвером, шо бы рейтинги поднять. Да и тема интересная всё же.
Скооперируйтесь вдвоем и выдайте 2 диаметрально противоположные статьи:
1. С желанием обосновать аномальные цифоры Лейкерс по штрафным с точки зрения продвинутой и не очень статистики (только анализ, а не жалкие попытки оправдаться).
2. Наоборот, обоснование с примерами почему их тащат. И почему никому дела нету.
Потом еще мусолить можно всё лето будет. Как их тащили и как они по итогу не смогли.
А то тут каждый первый пишет про тащерство, а на деле всё упирается в кол-во штрафных и разницу между получаемыми фолами и зарабатываемыми. Вот только ни одной вменяемой нарезки на ютубе нету. Ни одной вменяемой статьи нету.
Второй год идёт пхах.
Второй год всё упирается в: пасматрити, у Оленей х2 меньши штрафных!!11