Вторая команда Востока слила +19 в четвертой. «Лейкерс» лучше даже без Леброна

Что за безумие?

Такое ощущение, что чуть ли не каждая победа «Лейкерс» сводится к одному: их соперники так или иначе намекают на толстые обстоятельства.

За 2,6 секунды до конца основного времени при счете 101:101 «Бакс» разыграли традиционную комбинацию: Крис Миддлтон подвесил передачу на кольцо, а Яннис оторвался от Энтони Дэвиса в «краске», дотянулся до мяча в прыжке и попытался донести его по назначению. Совершенно очевидно центровой «Лейкерс» понял, что проиграл позицию, пытался нарушить правила и положил руки на взлетающего соперника.

«Не знаю, – сказал Адетокумбо. – Крис отдал передачу. Я выпрыгнул на передачу. Очень не хочу, чтобы меня оштрафовали. Я выпрыгнул за мячом. По какой-то причине я не смог достать мяч и завершить игру ». (Таймкод – 7:55).

За 3,6 секунды до конца первого овертайма «Бакс» вели 117:115. Д’Анджело Расселл пошел в проход на левой стороне площадки, Джей Краудер его контролировал, но вытянул руку, которую и нашел оппонент – арбитры усмотрели нарушение. Штрафные разыгрывающего помогли «Лейкерс» сравняться. А за оставшееся время Энтони Дэвис выписал шикарный блок Дэмиану Лилларду.

За 1:17 до конца второго овертайма «Милуоки» вел 121:119. Лиллард намеренно сфолил на Спенсере Динудди, который его обогнул, но арбитры посчитали, что это нарушение заслуживает того, чтобы пробивались штрафные. Док Риверс даже попросил пересмотреть этот эпизод, однако правды так и не добился. И вот «Лейкерс» снова сравнивают.

«Надо защищаться так, чтобы не давали фолов, – экономично заметил Док Риверс. – Нужно отдать им должное. Они атаковали, они были агрессивны, они играли умно. Ривз и Расселл видели, как наши игроки тянулись к ним, и пользовались этим – рисовали нарушения».

«Милуоки» – на втором месте в лиге после «Лейкерс» по соотношению своих и чужих фолов, пусть и с двукратным отрывом. Но в матче с калифорнийцами им нечего было ловить: 21-8 после большого перерыва.

Естественно, все эти нюансы были актуальны лишь для сочувствующих «Бакс». Остальных захватила драматичная игра, растянувшаяся на два овертайма, и неподражаемое мастерство, с которым «Милуоки» растерял 19-очковое преимущество (94:75) за четвертую четверть.

«Мне показалось, что это все началось еще в третьей четверти, – объяснил Док Риверс. – Мы так и не смогли вернуться к тому уровню собранности, что показывали в первой половине. Они выиграли 4 спорных мяча, забрали 4 подбора в нападении на первых же минутах. У вас такое преимущество, вы можете завершить игры, но мы этого не сделали. Мы позволили им сократить отставание до 10 очков, и это дало им надежду. А затем после этого… это будет для нас отличным уроком, мы сегодня не доверяли друг другу – не играли в пас. Много бросков после одного паса или вообще без передач . И когда мы так играем, иногда мы можем вывернуться, потому что парни забивают. Но не сегодня – сегодня мы потеряли это доверие. Такое с нами не так часто происходит. На видеоразборе это будет очевидно, здорово будет на это посмотреть».

«Милуоки» развалился на обеих половинах.

В атаке – 6 из 21 с игры, только три попытки от Адетокумбо. «У нас были хорошие броски, но мы не попадали. К этому все свелось, – сказал Лиллард.

На самом деле, «Милуоки» лениво соглашался на атаки с дистанции, а Лиллард с Миддлтоном промазали все, что было можно. «Бакс» не пытались вскрывать защиту или опасались приближаться к Энтони Дэвису, перестали получать легкие очки в быстрых владениях, и в итоге принимали то, что им позволялось.

В защите – полная неразбериха, где вновь зияла несовместимость Лилларда и Брука Лопеса. В отсутствие Патрика Беверли «Бакс» выступили безобразно: Энтони Дэвис постоянно оставался один и превратился в растягивающего пятого – 4 из 6 с игры, в том числе 2 из 3 с дуги.

Подстраховки не просматривалось, и «Лейкерс» просто показывали, какие у «Милуоки» ужасные защитники. Примерно все, включая отступающего назад Лопеса.

Ничего из этого Риверс так и не исправил.

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В овертаймах «Бакс» выглядели уже еле живыми.

В первом они кое-как спаслись – главным образом за счет нелогичных трехочковых от Бизли и Лилларда: мяч удачно приходил к ним после того, как первое владение было загублено, а защита «Лейкерс» не успевала перестроиться.

Во втором – стало очевидно, что погрешностей уж слишком много: Лилларда и Миддлтона проходили как стоячих, а ленивое возвращение в защиту неизменно оборачивалось открытыми бросками. «Лейкерс» не чтобы были сильно бодрее под конец, но такого безразличия себе точно не позволяли. Решающий момент стал наиболее иллюстративным: за 40 секунд до конца второго овертайма Расселл и Ривз сыграли двойку, по ходу которой Лиллард и Бизли бросили играть и просто наблюдали за открытым трехочковым Ривза .

124:121.

Дальше уже пошла чистая клоунада: Леброн отсчитал, сколько секунд требуется Адетокумбо на то, чтобы бросить с линии. А тот все равно промазал дважды (у него 1 из 6).

Волевая победа «Лейкерс» над лучшим соперником из оставшихся точно напрягает всех в Западной конференции. Итоговое распределение мест в этой мясорубке теперь невозможно спрогнозировать.