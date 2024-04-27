В русском сериале фигурирует портрет Майкла Джордана. Его Воздушество является музой главного злодея

В середине апреля в онлайн-кинотеатрах вышел восьмисерийный проект «Кресло», дебютная режиссерская работа российского актера Максима Карлышева (сценарий Максима Карлышева и Геннадия Сорокина).

Короткое описание сюжета как будто предполагает «абсурдную комедию». Протагонист остается без работы и переживает расставание с любимой, но при этом в трудных обстоятельствах не теряет себя: в старом кресле он находит кучу денег, принадлежащих губернатору, использует все это на муниципальные нужды, помогает окружающим людям, заручается всеобщей поддержкой, а затем побеждает этого самого губернатора на выборах.

Однако сами создатели позиционируют жанр сериала как «сказку».

«С точки зрения жанра сериал – это сказка, это притча, – объясняет режиссер Максим Карлышев. – Авторы задумывали его именно под таким углом, потому что все, что там происходит – это мир несуществующий, мир нереальный, хотя вроде бы действие разворачивается в нашей реальности. Если изучить главного героя, то видно, что у него есть попытка смотреть реальными глазами на тот мир, которого не существует. Там нет ничего реалистичного. Это сказка, а в сказке есть разные персонажи. Остальные герои также нереалистичны: и добрые, и злые».

Пожалуй, лучше всего справедливость такого определения заметна в образе главного «злодея». Губернатор на первый взгляд концентрирует в себе типичные черты, свойственные всем функционерам, но при дальнейшем знакомстве оказывается вовсе не таким одиозным и не таким однозначным персонажем. Он работает над своими недостатками с психологом, не прибегает к неспортивным приемам для борьбы с ниоткуда взявшимся конкурентом. А в итоге доходит до кульминационной стадии почтальона Печкина и всего лишь застенчиво улыбается, хотя ему явно хочется сказать: «Я почему раньше вредный был? Потому что у меня велосипеда не было».

Самая оригинальная деталь в картине – в кабинете губернатора вместо положенного портрета висит изображение Майкла Джордана.

Люди, погруженные в баскетбол, могли бы предположить здесь уйму смыслов: Майкл Джордан был беспощаден к своим соперникам, Майкл Джордан был известным говнюком, обожающим конфронтации с одноклубниками, тренерами, менеджерами, Майкл Джордан – первый миллиардер среди спортсменов, Майкла Джордана окружает множество конспирологических теорий, в числе которых его близкое знакомство с криминальными элементами, Майкл Джордан затмил Аль Капоне в качестве главного символа Чикаго…

В общем, Майкл Джордан, конечно, идеально подходит на роль музы главного негодяя.

Правда, в сериале все это никак не обыгрывается.

«Для меня Джордан – это просто легендарный баскетболист, кумир моего детства. Человек, в честь которого назвали шикарнейшую обувь, я ее очень люблю. Конечно, большой профессионал», – говорит Максим Карлышев.

Портрет Майкла Джордана – причем нигде не проговаривается, что это именно он – одна из множества деталей, помогающих создать образ нелепого сказочного антагониста. Губернатор поместил у себя в кабинете баскетбольное кольцо и спортивные кубки. Губернатор ходит в джорданах и в тренировочном костюме от Air Jordan. Губернатор открывает баскетбольную площадку.

Это все доводится до абсурда с помощью диалогов, в которых баскетбольная терминология – извините за выражение – доминирует.

Знакомство начинается с такой сцены.

– Витя, ты знаешь, какой основной принцип баскетбола?

– Нет…

– Кроме того, что нужно обвести игрока и попасть в кольцо?

– Смена игроков?

– Игра в пас… И я тебе его дал, но ты, Витюша, сыграл очень неспортивно. Из-за этого я потерял драгоценный ресурс, а главное – время…

А дальше будут:

– «Так что вот тебе трехочковый в руки: МВД, судья и ЦИК».

– «Конечно, сделаешь. Иначе в следующий раз я твоей башкой данк заколочу».

– «Я этот мяч с закрытыми глазами в корзину положу. У меня в городе соперников-то нет».

После того как губернатор повержен, он отдает своему противнику символический пас – передает ему баскетбольный мяч.

Можно было бы подумать, что авторы пытались сделать персонажа максимально гротескным и тем самым еще больше отдалить происходящее в сериале от российских реалий. И потому потрет Майкла Джордана, а не, например, Андрея Кириленко. Как писали в одном челябинском издании: какой нам баскетбол, мы же не негры .

И все же оказывается, что у этого героя есть реальный прототип.

Автор идеи сериала – Максим Карлышев. Он нам рассказал, как возник образ губернатора с подобным фантастическим бэкграундом.

«В силу специфики вашей работы вы пытаетесь выделить то, что является частью целого. И портрет Джордана, и профильный спорт нашего героя, и его привычки (у него есть психолог, и они прорабывают какие-то вещи) – это часть целого.

В нашем сериале есть образ губернатора этого несуществующего города, у которого профильный вид спорта – баскетбол. В народе у него прозвище «Джордан», его так называют.

При этом у образа губернатора был реальный прототип. Я имею в виду одного из региональных руководителей. Его я наблюдал лично, это было достаточно давно. И его выбрал в качестве прототипа для этого образа».

Хотя Максим Карлышев не раскрывает имен, угадать человека, который послужил прототипом губернатора, не так уж сложно.

Судя по всему, вдохновил на создание чиновника «Джордана» Вячеслав Тарасов, который долгое время занимал пост мэра Челябинска, родного города режиссера. Сам Тарасов принимал участие в баскетбольных турнирах ветеранов, открывал баскетбольные площадки, внедрял баскетбол чуть ли не в детские сады и из-за нездоровой любви к этому виду спорта стал героем местного фольклора. В Челябинске до сих пор проводятся соревнования между ветеранами, которые носят имя Вячеслава Тарасова.

Фото: kinopoisk.ru