«Бостон» снова получил пыльным мешком от Споэльстры: 23 трехочковых – рекорд «Майами»!

Первая игра серии между «Бостоном» и «Хит» подтвердила общие ожидания: без Батлера и Розира «Майами» не смог ничего противопоставить лучшей команде регулярки. Однако второй матч игроки Эрика Споэльстры оставили за собой – и украли преимущество домашней площадки у фаворита.

● «Хит» превратили Хирро и Адебайо в звезд

Из-за травм «Хит» остались вообще без организаторов: во второй игре аж 20 минут получил Делон Райт.

Как всегда бывает в случае «Майами», сложные условия – это лишь повод для того, чтобы найти что-то новое и удивить самих себя.

Едва ли не лучшую игру в жизни в качестве разыгрывающего провел Тайлер Хирро. Да, он положил 6 из 11 из-за дуги, но о его снайперских способностях все и так знали (ну, кроме игроков «Бостона», которые обходили заслоны со стороны кольца). В данном случае он мастерски манипулировал атакой и создавал броски для партнеров – у него 14 передач при 3 потерях.

«Хит» построили новую версию себя вокруг треугольника Адебайо-Йович-Хирро. Молодой серб выскакивал на периметр и не стеснялся брать на себя инициативу – 3 из 4 с дуги. Адебайо был неподражаем в «краске» – он скатывался под щит после двоек и смело атаковал и Хорфорда, и Порзингиса, в итоге попал 9 из 12 и в какой-то момент в одиночку защищал разницу в счете. Хирро же нехарактерно грамотно читал игру и намекнул, что, возможно, феномен Джимми Батлера вовсе не в Джимми Батлере.

● «Хит» установили рекорд клуба по трехочковым

Хитрый Споэльстра опять все отрицает: он утверждает, что «Хит» всего лишь брали те броски, которые им давал соперник. «Селтикс» забивали «краску» и подтягивали человека со слабой стороны для подстраховки.

Что вызывает сомнения. «Очевидно, они сделали сознательный выбор, чтобы больше атаковать с дистанции», – заметил Джо Маззулла. Кажется, что «Майами» вышел со вполне конкретным планом и огорошил «Селтикс» 43 попытками из-за дуги (при 75 бросках с игры) . Понятно, что у «Хит» просто некому атаковать внутри, но здесь была и идея выменять более ценные броски.

Как результат – 23 попадания.

«Селтикс» хором говорили, что у «Хит» аномально полетело.

«Казалось, будто они не могут промахнуться, – например, сказал Джейлен Браун. – У них получилась рекордная игра... Они реализовали много попыток, которые обычно нас устраивают».

Джо Маззулла также заметил, что «Селтикс» практически во всех ситуациях успевали добегать до дуги и мешать бросающим. Однако со стороны это заявление представляется спорным: зачастую «зеленые» сидели слишком глубоко (особенно Эл Хорфорд) и позволяли оппонентам спокойно бросать, особенно четко это наблюдалось в первой половине, когда «Хит» положили 13 из 24.

Собственно, неудачно выступил в составе «Хит» только Данкан Робинсон (2 из 7). Остальные отвели душу: Хирро – 6 из 11, Калеб Мартин (которого освистывали весь матч за непочтительное отношение к Тейтуму) – 5 из 6, Хайме Хакес – 3 из 6, Никола Йович – 3 из 4, Хэйвуд Хайсмит – 3 из 5.

«У них такой план на игру – они оставляют некоторых парней открытыми , – объяснил Мартин. – Ты играешь в соответствие с планом на игру и не сомневаешься в своем броске. Мне кажется, что у нас все умеют атаковать с дистанции, мы кидаем слишком хорошо, чтобы сомневаться в себе».

Очевидно, что это трехочковая аномалия, но как раз с таких трехочковых аномалий и начинались все сенсационные серии «Хит» в прошлогоднем плей-офф. «Бостон» никогда не получал больше 20 трехочковых в плей-офф. При этом за два плей-офф «Хит» реализовали больше 50 процентов из-за дуги против «Селтикс» четыре раза, никто не делал такого против одной команды и дважды .

● «Хит» провоцировали «Бостон» чаще атаковать со средней

Тема с трехочковым получила развитие на другой половине площадки: «Майами» играл размен и жестко встречал на периметре, чтобы не допустить того, что было в первом матче, когда «Бостон» завалил 22 трехочковых .

«Хит» как будто приглашали соперника атаковать внутрь, играть много один на один и уже в последний момент подтягивали подстраховку. И опять «Селтикс» выглядели не готовыми к такому – в какой-то момент Джейсон Тейтум рассердился на партнеров, которые ему не помогали против нескольких сдваиваний.

Такая тактика изменила атаку «Бостона». Обычно их критикуют за то, что они выбрасывают слишком много трехочковых, даже тогда, когда процент оставляет желать лучшего. И типичные поражения случались именно в таких ситуациях, когда «Селтикс» не могли попасть, но продолжали лупить с периметра. Здесь же вышло иначе: у «Бостона» был средний процент из-за дуги (12 из 32), но атака выходила менее эффективной – с перевесом в двухочковые .

Оба их лидера пользовались уязвимыми местами обороны «Хит»: Тайлером Хирро и Данканом Робинсоном. Джейлен Браун набрал 33 очка (13 из 23), Джейсон Тейтум – 28 очков, 10 из 20.

● «Хит» закрыли Кристапса Порзингиса

Проблемы же у «Селтикс» возникли там, где не ждали.

«Майами» зачастую использовал против Порзингиса не Адебайо, а крайних. И это помогло повлиять на выступление латыша: он реализовал только 1 попытку из 9 и за 30 минут остался с плюс-минусом «-32» . Быстрые игроки «Хит» мешали ему даже получать мяч и спровоцировали в таких ситуациях не одну потерю у Уайта и Порзи.

Споэльстру спросили напрямую о том, что он сделал против Порзингиса, чтобы сломать атакующий ритм «Селтикс». Он ничего не выдал:

«Он – большая цель. У них отличное пространство. Они знают, что они делают. Нужно прикладывать огромные усилия для того, чтобы ему помешать, нужно упираться. Иногда он просто промахивается. Такова природа игры».

«Да просто жестко с ним играли, – объяснил Маззулла. – Разменивались на нем, высоко его брали, не позволяли нам играть два в одного. Нужно больше стараться при заслонах, они выиграли борьбу на заслонах в большинстве случаев ».

«В нас постоянно сомневаются по ходу плей-офф, – отметил Адебайо. – Люди говорят, что мы не можем делать то, что мы делали всегда. И мы с командой решили: а почему терять веру сейчас? Мы прижаты спиной к стене, все против нас, нужно использовать это как мотивацию. Люди думают, что мы им поверим, что не будем даже бороться, что это попадет к нам в раздевалку. Наши парни убеждены, чтобы мы можем победить. Все решается на баскетбольной площадке. Дело не в схемах, дело не в том парне и не в этом парне. Дело в баскетболе – ты выходишь в клетку, чтобы драться».

«Мы понимали, что просто не будет, – подвел итог Тейтум. – Между клубами много всего случилось, особенно в последнее время… Не будет так просто, как все ожидали, и в этом и прелесть этого».